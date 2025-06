Walid Jalled condamné à six ans de prison pour corruption et blanchiment

La chambre criminelle chargée des affaires de corruption financière auprès du tribunal de première instance de Tunis a prononcé, lundi 16 juin 2025, une peine de six ans de prison assortie d’une amende à l’encontre de l’ex-député du parlement dissous, Walid Jalled.

Ce dernier a comparu en état d’arrestation aux côtés d’un second prévenu, laissé en liberté, tous deux poursuivis pour enrichissement illicite et blanchiment d’argent.

Après les plaidoiries des avocats des deux accusés, l’affaire a été mise en délibéré.

Au terme de l’audience, la cour a rendu son verdict : six ans de réclusion et une amende pour Walid Jalled, et deux ans de prison pour le coaccusé.

Rappelons que Walid Jalled a été arrêté, mardi 14 février 2023, dans le cadre d’une affaire d’ordre financier en rapport avec le club de football de Soliman dont il était le président.

H.K