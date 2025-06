21 pays condamnent l’attaque israélienne contre l’Iran et appellent à la désescalade

À l’initiative de l’Égypte, et dans le cadre des efforts diplomatiques menés par son ministre des Affaires étrangères, Badr Abdelatty, 21 pays arabes et musulmans ont publié un communiqué conjoint dénonçant les attaques israéliennes menées à l’aube du 13 juin 2025 contre la République islamique d’Iran.

Les ministres des Affaires étrangères des pays suivants ont signé ce communiqué : Égypte, Jordanie, Émirats arabes unis, Pakistan, Bahreïn, Brunei Darussalam, Turquie, Tchad, Gambie, Algérie, Comores, Djibouti, Arabie saoudite, Soudan, Somalie, Irak, Oman, Qatar, Koweït, Libye et Mauritanie.

Dans leur déclaration, ils affirment leur refus catégorique de toute violation du droit international et condamnent les frappes israéliennes comme une atteinte à la souveraineté de l’Iran et à la stabilité régionale. Ils appellent au respect des principes du bon voisinage, à une désescalade immédiate et à un cessez-le-feu global dans la région.

Le communiqué exprime également une vive inquiétude quant aux risques graves que fait peser ce nouvel épisode de tension sur la sécurité du Moyen-Orient. Il réaffirme l’importance d’une région débarrassée des armes nucléaires et de destruction massive, appelant tous les États de la zone à adhérer sans condition au Traité de non-prolifération nucléaire (TNP).

Les signataires dénoncent par ailleurs toute attaque visant des installations nucléaires civiles placées sous la supervision de l’AIEA, la qualifiant de violation grave du droit international humanitaire.

Enfin, les ministres insistent sur le fait que la seule issue viable à la crise reste la voie diplomatique, via le retour aux négociations sur le programme nucléaire iranien et le respect du droit international.

Ce communiqué constitue un appel collectif à la retenue, au dialogue et à la paix, à un moment critique où la région semble plus que jamais au bord de l’embrasement.

À noter que la Tunisie ne figure pas parmi les pays signataires de ce communiqué. Toutefois, le ministère des Affaires étrangères a exprimé, vendredi 13 juin 2025, une position ferme en condamnant l’attaque menée par Israël contre l’Iran, survenue à l’aube du même jour.

Dans un communiqué, le ministère a qualifié cette opération de « perfide » et de violation flagrante de la souveraineté iranienne, dénonçant une atteinte grave aux principes du droit international et à la Charte des Nations unies. La Tunisie a estimé que cette agression menaçait non seulement la stabilité régionale, mais également la sécurité mondiale.

S.H