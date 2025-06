Israël bombarde le siège de la télévision publique iranienne à Téhéran

Une frappe israélienne a visé, lundi 16 juin 2025, le bâtiment de la radio-télévision d'État iranienne (IRIB) à Téhéran, interrompant brusquement la diffusion en direct de la chaîne. L’attaque est survenue alors qu'une présentatrice critiquait ouvertement Israël à l'antenne. Elle a été filmée quittant précipitamment le plateau, selon un média iranien qui a diffusé une vidéo de l’incident.

Ce bombardement s’inscrit dans le cadre d’une intensification sans précédent des hostilités entre les deux pays. Quelques heures avant l’attaque, Israël avait explicitement désigné la télévision d’État iranienne comme une cible militaire. Le ministre israélien de la Défense, Israël Katz, avait affirmé que l’IRIB était « sur le point de disparaître », dénonçant « le porte-voix de la propagande et de l’incitation iranienne ».

Le troisième arrondissement de Téhéran dans le nord-est de la capitale, où s’est déroulée l’attauqe est un quartier huppé qui abrite non seulement le siège de l’IRIB, mais également un important bâtiment de la police, des hôpitaux, les ambassades du Qatar, d’Oman et du Koweït, ainsi que des bureaux d’organisations internationales, dont ceux de l’AFP et de l’Organisation internationale pour les migrations (OIM).

À ce stade, ni le bilan des victimes ni l'étendue exacte des dégâts n'ont été officiellement communiqués. L’attaque marque toutefois une escalade significative dans les tensions militaires sur fond d’opérations ciblées de plus en plus assumées.

BN avec AFP