«FSI 2025» : Huawei dévoile ses innovations pour moderniser le secteur financier tunisien

Huawei Tunisie a réuni, mercredi 11 juin 2025 à Tunis, les principaux acteurs du secteur financier tunisien lors de l’événement « Amplify Intelligence for Finance 2025 », dédié à l’exploration des technologies avancées pour moderniser les services financiers. Cette rencontre a mis en lumière les solutions innovantes de Huawei, centrées sur l’intelligence artificielle (IA), les plateformes cloud de nouvelle génération, les réseaux intelligents et les systèmes de gestion de contenu optimisés.

Dans sa démarche d’accompagnement à la transformation digitale du secteur financier tunisien, Huawei encourage les institutions à adopter pleinement les technologies cloud natives et innovantes. Ces technologies permettent de créer une infrastructure agile, capable d’accélérer la convergence numérique et intelligente. M. Feihu LIANG (Leon), directeur Général de Huawei Tunisie, a ainsi insisté : « Notre ambition est de faire de la Tunisie un hub régional d’innovation digitale, en mettant l’intelligence artificielle et le cloud au service de la finance. Nous souhaitons accompagner les institutions financières tunisiennes dans cette transition pour qu’elles deviennent des acteurs majeurs à l’échelle internationale. »

Par ailleurs, Huawei met l’accent sur l’approfondissement de la numérisation dans tous les scénarios industriels, afin d’améliorer le transfert sécurisé des données, de valoriser les métadonnées et de renforcer l’inclusion financière. La stratégie de Huawei inclut également l’agrégation de différents produits logiciels en tant que service (SaaS), favorisant ainsi la création d’un écosystème ouvert. Cet écosystème permet l’adoption fluide et rapide de services financiers innovants, adaptés aux besoins diversifiés des acteurs du secteur.

Pour mieux comprendre les leviers technologiques au cœur de cette transformation, M. Houssem AOUINTI, CTO Cloud and Data Storage pour Huawei Northern Africa, a souligné : « L’adoption de technologies cloud natives et de solutions de stockage performantes est devenue indispensable pour gérer efficacement le volume exponentiel de données générées par les institutions financières. Ces infrastructures garantissent non seulement la sécurité et la disponibilité des données, mais elles constituent aussi le socle d’une agilité accrue et d’une résilience renforcée face aux défis numériques actuels. »

De son côté, El Mehdi EL JAIR, CTO de Huawei North Africa (FSI), a complété cette vision en précisant : « La sécurité des données et la résilience des infrastructures sont au cœur de notre stratégie pour accompagner la transformation digitale des institutions financières. Nous mettons tout en œuvre pour que les solutions proposées répondent aux exigences réglementaires tout en assurant une performance optimale. »

Huawei propose ainsi des plateformes cloud natives qui permettent aux banques de déployer rapidement des services digitaux innovants, tout en assurant une architecture flexible et scalable. Par ailleurs, ses solutions de stockage intelligentes garantissent la sauvegarde sécurisée et la disponibilité continue des données, un enjeu crucial dans un secteur où les volumes de transactions et d’informations ne cessent de croître.

Youssef BOUKARI, CTO Datacom Solutions – Huawei EBG Northern Africa, a présenté les avancées majeures en matière de services financiers mobiles et d’écosystèmes numériques : « Nos plateformes FinTech offrent des services financiers accessibles partout, même dans les zones à faible connectivité, via des applications mobiles intuitives. Cette approche inclusive permet d’élargir l’accès aux services bancaires, tout en stimulant l’innovation et la création de nouveaux modèles économiques dans le secteur. »

Ces solutions s’appuient sur des réseaux intelligents intégrant l’IA pour optimiser la gestion des risques, la conformité et l’analyse comportementale des clients. Elles permettent aussi la création d’agences bancaires intelligentes, la gestion d’actifs via l’Internet des objets (IoT), et facilitent les paiements mobiles sécurisés.

Dans un secteur où la conformité réglementaire et la gestion documentaire sont essentielles, M. Ghazi ABASSI, Directeur du Pôle Privé chez NeoLedge, a expliqué : « Nos solutions numériques intégrées facilitent la dématérialisation des processus bancaires tout en assurant la conformité réglementaire. Elles contribuent à améliorer significativement l’efficacité opérationnelle des établissements financiers, un facteur clé pour rester compétitif dans un environnement digitalisé. »

Huawei complète ainsi son offre avec des systèmes de gestion documentaire sécurisés, intégrés aux infrastructures cloud et réseau, permettant une automatisation des flux, une traçabilité renforcée et un accès sécurisé aux données sensibles.

Haithem ABDELKEFI, CIO d’AlBaraka Bank Tunisia, a témoigné de l’impact concret de ces technologies : « L’adoption des technologies cloud natives nous permet d’offrir des services bancaires plus rapides, sûrs et accessibles à tous nos clients. Cette transformation digitale est un levier majeur pour améliorer l’expérience client tout en garantissant la sécurité des opérations. »

L’événement a également mis en avant l’importance d’une approche durable, avec des centres de données écologiques et économes en énergie, contribuant à une transformation numérique responsable.

L’écosystème Huawei pour la finance digitale inclut aussi la solution Smart Campus, qui optimise la connectivité et la sécurité des réseaux bancaires, ainsi que des plateformes d’IA open source pour accélérer l’innovation et réduire les coûts.

Marouan BEN SOLTANE, Responsable du Bureau Technologie et Résilience chez BIAT Innovation & Technology, a conclu : « L’innovation technologique est un levier essentiel pour renforcer la résilience opérationnelle et améliorer l’expérience client dans le secteur financier. En intégrant ces nouvelles solutions, nous préparons l’avenir de la banque tunisienne, plus agile et plus compétitive. »

En s’appuyant sur ces avancées technologiques, Huawei et ses partenaires réaffirment leur engagement à accompagner la digitalisation accélérée du secteur financier tunisien. Leur objectif est de fournir aux institutions les outils innovants nécessaires pour relever les défis d’un environnement économique en constante évolution, améliorer l’inclusion financière et renforcer la compétitivité à l’échelle régionale et internationale.