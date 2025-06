Vendredi 13 : mythe, histoire et faits surprenants

Le vendredi 13… rien que son évocation suffit à faire frissonner certains, tandis que d’autres y voient un jour comme un autre. Pourtant, cette date est l’une des plus redoutées au monde, porteuse d’une superstition vieille de plusieurs siècles. Mais d’où vient cette peur du vendredi 13 ? Et quelles sont les anecdotes les plus étonnantes liées à ce jour particulier ?





Pourquoi le vendredi 13 fait-il peur ?

L’origine exacte de la superstition autour du vendredi 13 est difficile à cerner, mais elle puise ses racines dans plusieurs traditions et événements historiques, mêlant chiffres, religion et culture populaire.

Dans de nombreuses cultures occidentales, le chiffre 13 est considéré comme un nombre « malchanceux ». Cette aversion s’appelle la triskaïdékaphobie (oui, c’est un vrai mot !). Plusieurs hypothèses expliquent cela. Une des plus célèbres évoque le dernier repas de Jésus-Christ, la Cène, où Judas, le traître, serait le 13e convive. Ce chiffre symboliserait donc la trahison et la malchance.

Le vendredi est aussi un jour chargé de symboles négatifs, surtout dans la tradition chrétienne. C’est ce jour que Jésus aurait été crucifié, un événement tragique marquant. Dans le folklore médiéval, le vendredi était aussi un jour d’exécutions et de mauvais présages.





La combinaison fatale

La peur du vendredi 13 pourrait donc résulter de la combinaison de deux superstitions : un chiffre déjà « maudit » et un jour chargé de tragédies. Cette peur combinée semble s’être popularisée en Europe au Moyen Âge, avant de gagner le reste du monde.





Des anecdotes étranges à travers le monde

Le vendredi 13 n’est pas qu’une légende : il a inspiré des comportements, des interdits, et même des décisions étonnantes.

1. Les hôtels et les immeubles sans 13e étage

Dans plusieurs pays, il est courant que les immeubles n’aient pas d’étage 13, on passe directement du 12 au 14. La peur du chiffre 13 est tellement forte que certains hôtels n’ont même pas de chambre numéro 13, ou évitent de louer des chambres ce jour-là.

2. Le 13 vendredi et les accidents d’avion

Certaines compagnies aériennes constatent une baisse des réservations le vendredi 13, alors que paradoxalement ce jour-là, aucun accident notable n’a été statistiquement plus fréquent. Pourtant, cette peur influence les comportements de milliers de voyageurs chaque fois que le calendrier affiche ce jour.

3. La finance et le vendredi 13

Les marchés financiers n’échappent pas à cette superstition. Certains investisseurs évitent de prendre des risques ce jour-là. Le 13 octobre 1989, surnommé le « vendredi noir », la Bourse de New York a connu un effondrement brutal, alimentant la légende du vendredi 13 « maudit ».

4. En Espagne et en Amérique latine : c’est mardi 13

Curieusement, la peur du vendredi 13 est moins répandue dans certains pays hispanophones. En Espagne, en Grèce et dans plusieurs pays d’Amérique latine, le mardi 13 est considéré comme le jour porte-malheur. L’expression « martes trece, ni te cases ni te embarques » (mardi 13, ne te marie pas, ne pars pas en voyage) illustre bien cette superstition.

Le film d’horreur culte

Le vendredi 13 a aussi inspiré la culture populaire, en particulier dans les films et les livres.

La franchise « Vendredi 13 » (Friday the 13th), lancée en 1980, est devenue un classique du cinéma d’horreur. Elle met en scène Jason Voorhees, un tueur masqué, qui terrorise un camp de vacances. Ce film a largement contribué à renforcer l’image sinistre du vendredi 13 dans l’imaginaire collectif.

La chance des autres

Mais pour certains, le vendredi 13 est au contraire un jour de chance ! En Italie, par exemple, le chiffre 13 est souvent considéré comme porte-bonheur, tandis que le 17 est redouté. Certaines personnes profitent donc de ce jour pour tenter leur chance, jouer à la loterie ou prendre des risques qu’elles évitent habituellement.

Le vendredi 13 reste un jour chargé de mystères, entre peur ancestrale et folklore moderne. Qu’on y croie ou pas, cette superstition révèle surtout comment les symboles – chiffres, jours, événements – façonnent nos croyances et nos comportements collectifs. Alors, ce vendredi 13, tu t’en méfies ou tu fais fi de la superstition ?