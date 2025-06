Le déficit commercial se creuse à 8.367,2 MD sur les cinq premiers mois de 2025

L’Institut national de la statistique (INS) a publié, mercredi 12 juin 2025, les résultats des échanges commerciaux de la Tunisie avec l’étranger pour les cinq premiers mois de l’année. Si les exportations affichent une légère progression, l’accélération plus marquée des importations a entraîné un creusement significatif du déficit commercial, atteignant 8.367,2 millions de dinars (MD), contre 6.409,8 MD durant la même période en 2024.

Un déséquilibre croissant des échanges

Entre janvier et mai 2025, les exportations tunisiennes se sont établies à 26.831,5 MD, en légère hausse de 0,3% par rapport aux 26. 750 MD enregistrés à la même période de 2024. De leur côté, les importations ont atteint 35. 198,7 MD, contre 33 .159,7 MD un an plus tôt, soit une progression de 6,1%. Cette dynamique déséquilibrée se reflète dans la dégradation du taux de couverture, qui recule à 76,2% contre 80,7% en 2024.

Les secteurs porteurs et les reculs à l’export

Du côté des exportations, certains secteurs ont enregistré de bonnes performances. Les exportations des mines, phosphates et dérivés ont progressé de 12,9%, celles des industries mécaniques et électriques de 6,4%, et celles du textile, habillement et cuir de 2%. En revanche, des baisses significatives sont observées dans d’autres secteurs : les exportations énergétiques chutent de 30,7% en raison de la diminution des ventes de produits raffinés (150,1 MD contre 788,3 MD en 2024), et les industries agro-alimentaires reculent de 18,5%, en particulier à cause de la baisse des ventes d’huiles d’olives (2117,3 MD contre 2977,1 MD).

Importations : forte hausse des biens d’équipement

L’augmentation des importations est alimentée principalement par une forte hausse des biens d’équipement (+22,2%), des matières premières et demi-produits (+8,4%) ainsi que des biens de consommation (+14,7%). À l’inverse, les importations de produits énergétiques reculent de 16,9%, et celles de produits alimentaires de 1,9%.

Échanges avec les partenaires : une dynamique contrastée

L’Union européenne reste le premier partenaire commercial de la Tunisie, représentant 70,3% des exportations tunisiennes, qui atteignent 18. 866,6 MD, en légère hausse par rapport aux 18 .799,7 MD enregistrés en 2024. Les ventes progressent vers l’Allemagne (+16,9 %), la France (+3,4%) et les Pays-Bas (+13,5%), mais diminuent vers l’Italie (-6,5%) et l’Espagne (-30,8%).

En direction des pays arabes, les exportations affichent une nette progression : Libye (+25,1%), Maroc (+41%), Algérie (+25%) et Égypte (+60%).

En ce qui concerne les importations, l’UE représente 43,9% du total, avec 15 466,8 MD contre 14 .659,6 MD en 2024. Les importations augmentent notamment avec la France (+13%), l’Italie (+3,2%) et l’Allemagne (+9,9%), mais reculent avec la Grèce (-29,1 %) et la Belgique (-2,8 %).

Hors Union européenne, les importations tunisiennes en provenance de la Chine ont bondi de 42,7%, et celles de Turquie de 18,1%. À l’inverse, elles diminuent avec la Russie (-19,4%) et l’Ukraine (-14,6%).

L’énergie, principal poste déficitaire

Le déficit commercial global de 8.367,2 MD s’explique principalement par les échanges énergétiques, dont le solde reste fortement négatif à hauteur de -4.332,5 MD, bien qu’en légère amélioration par rapport à 2024 (-4974,7 MD). Viennent ensuite les déficits liés aux matières premières et demi-produits (-2.895,3 MD), aux biens d’équipement (-1.382,8 MD) et aux biens de consommation (-500,9 MD). Seul le poste alimentation affiche un excédent, de +744,2 MD.

À noter que le déficit commercial hors énergie s’élève à -4.034,7 MD, ce qui souligne le poids structurel du déficit énergétique dans la balance commerciale tunisienne.

M.B.Z