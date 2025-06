Israël fait pression sur l’Égypte pour bloquer la caravane Al Soumoud

Israël a exhorté l’Égypte à empêcher la caravane tunisienne Al Soumoud de franchir le poste-frontière de Rafah vers la bande de Gaza, selon le ministre israélien de la Défense, Israël Katz, cité lundi par l’AFP. Israël invoque des « risques sécuritaires » pour justifier sa demande, au moment où cette initiative de solidarité tunisienne prend de l’ampleur.

« J’attends des autorités égyptiennes qu’elles empêchent l’arrivée de manifestants jihadistes à la frontière israélo-égyptienne et qu’elles ne les autorisent pas à se livrer à des provocations ou à tenter d’entrer dans la bande de Gaza, un acte qui mettrait en péril la sécurité des soldats israéliens et qui ne sera pas autorisé », a indiqué M. Katz dans un communiqué cité par l'AFP.

À l’aube du lundi 9 juin 2025, une impressionnante caravane humanitaire a quitté Tunis en direction de Gaza. Baptisée Caravane de la Résilience (Al Soumoud), cette opération est portée par la Coordination d’action conjointe pour la Palestine. Elle marque un acte fort de solidarité populaire avec le peuple palestinien, soumis à un blocus meurtrier depuis des années.

Composée de militants, de syndicalistes, de médecins et de représentants de la société civile, la caravane vise à briser symboliquement le siège imposé à Gaza et à délivrer un message clair de soutien à la résistance palestinienne. Une mobilisation inédite qui transcende les clivages partisans et suscite un large élan d’adhésion en Tunisie.

Mais alors que le convoi traverse la région, les organisateurs attendent toujours une réponse officielle du Caire. « La Caravane Al Soumoud atteindra les frontières égyptiennes d’ici le 14 juin », a précisé Hatem Mziou, bâtonnier des avocats.

Tous les regards se tournent désormais vers l’Égypte, seul pays à contrôler un accès terrestre vers Gaza. L’issue de cette initiative de solidarité, massivement relayée dans le monde arabe, dépendra en grande partie de la décision des autorités égyptiennes dans les jours à venir.

R.B.H