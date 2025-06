Cheb Mami programmé au Festival de Hammamet : une annonce qui fait polémique

L’annonce de la programmation du chanteur de raï Cheb Mami au Festival international de Hammamet a suscité de nombreuses réactions sur les réseaux sociaux. Plusieurs internautes se sont indigné qu’un festival se présentant comme « élitiste » et « raffiné » choisisse d’inviter un artiste au passé judiciaire lourd.

En effet, Cheb Mami a été condamné en 2009 à cinq ans de prison en France pour enlèvement, séquestration et violences sur son ancienne compagne. Il lui était notamment reproché d’avoir tenté de la forcer à avorter, après l’avoir droguée. Des faits d’une extrême gravité, largement médiatisés à l’époque, et qui continuent de susciter l’émoi.

Parmi les critiques les plus relayées, celle du blogueur Mehrez Belhassen a fait grand bruit. Dans un statut Facebook largement partagé, il ironise sur l’image prétendument « distinguée » du festival :

« Le Festival international de Hammamet, qui se veut élitiste et raffiné, accueillera cet été comme tête d’affiche le chanteur de raï Cheb Mami, condamné et emprisonné il y a quelques années pour l’enlèvement de sa compagne française, l’avoir droguée et tenté de faire avorter de force l’enfant qu’elle portait (sans entrer dans les détails sordides de ce crime que même le diable n’oserait commettre !). Malheureusement, Larbi Matri n’étant plus disponible (chanteur en prison pour crime pédophile et assassinat), ou peut-être lui aussi programmé pour une soirée au festival, l’élite tunisienne dansera donc au son de “Cheklaba” et “Tlaab ‘ala el hbaline”, dans ce qui ressemble à un festival de blanchiment et de réhabilitation des criminels ! Qu’importe, tant qu’il ne s’agit pas d’un Tunisien, cela reste plus tolérable ! Bravo au Festival international de Hammamet, chapeau bas ! ».

Ce message, teinté d’ironie et de colère, a fait réagir de nombreux internautes, certains partageant l’indignation de l’auteur, d’autres appelant à distinguer l’homme de l’artiste.

La direction du festival ne s’est pour l’instant pas exprimée officiellement sur cette polémique.

R.B.H