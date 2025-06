Caravane Al Soumoud : l’image virale est fausse, la mobilisation bien réelle

Depuis le lancement de la « Caravane Al Soumoud » en soutien à Gaza, une photo montrant des milliers de personnes alignées dans une immense file humaine circule largement sur les réseaux sociaux. Elle est présentée comme une preuve visuelle de l’ampleur de la mobilisation populaire partie de Tunisie en direction du poste-frontière de Rafah.





BN Check a soumis l’image à des outils de détection spécialisés, notamment “Is It AI”, qui ont confirmé qu’il s’agit d’une image générée artificiellement par intelligence artificielle. Certains indices visibles, comme des distorsions dans les visages ou la répétition d’éléments visuels, sont caractéristiques des images créées par IA.

Pour autant, l’événement est bien réel. Des centaines de militants pro-palestiniens ont quitté Tunis lundi matin, en direction du poste-frontière de Rafah, via la Libye et ensuite l’Égypte. Cette initiative, baptisée « Caravane Al Soumoud », vise à briser symboliquement le blocus imposé à Gaza et à affirmer un soutien populaire aux Palestiniens.

Environ 1.700 personnes participent à cette caravane terrestre, qui traverse la Libye, prévoit d’atteindre la frontière égyptienne jeudi et d’arriver à Rafah dimanche. Des soutiens libyens se joignent également à la mobilisation.

En résumé : la photo est fausse, générée par intelligence artificielle. Mais l’information, elle, est bien vraie. La « Caravane Al Soumoud » existe, progresse, et suscite une large mobilisation.









R.A