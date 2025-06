Gat Assurances confirme son engagement culturel en tant que sponsor officiel du Festival de Hammamet

Gat Assurances et le Festival International de Hammamet ont signé hier une convention de sponsoring, officialisant Gat Assurances en tant que sponsor officiel de l’édition 2025.

Ce partenariat marque un rôle fort et symbolique, qui confirme la volonté de Gat Assurances de soutenir durablement la culture tunisienne, à travers l’un des rendez-vous artistiques les plus prestigieux du pays.

Fidèle à son rôle de mécène engagé, Gat Assurances accompagne également d’autres événements culturels majeurs, tels que le Festival International de Musique Symphonique d’El Jem et le Festival International de Testour.

En effet, depuis sa création, le Festival International de Hammamet s’est imposé comme un espace de rencontre entre cultures, disciplines et générations. Gat Assurances, fidèle à ses valeurs d’ouverture, d’engagement et de responsabilité sociétale, soutient une programmation riche, variée et accessible à tous : musique, théâtre, créations contemporaines et classiques rythmeront les soirées d’été dans un cadre mythique en bord de mer.

Cet engagement s’inscrit dans la continuité de la politique de mécénat culturel et sportif menée par Gat Assurances depuis de nombreuses années. Après avoir brillamment organisé la 4ème édition de GATBIKE, une compétition de cyclisme devenue un rendez-vous phare du calendrier sportif, la Compagnie poursuit son engagement en faveur de la culture. Convaincue que la culture et le sport sont des vecteurs puissants de cohésion sociale, de transmission et de développement, Gat Assurances réaffirme ainsi son rôle d’acteur engagé dans la vie culturelle et citoyenne tunisienne.

Aussi, tout au long de l’été, des contenus exclusifs seront à découvrir sur la page Instagram de Gat Assurances (@gatassurances), pour permettre au grand public de vivre ces festivals autrement.