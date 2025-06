Hatem Mziou : la caravane Al Soumoud atteindra les frontières égyptiennes d'ici le 14 juin

Le président de l’Ordre national des avocats de Tunisie, Hatem Mziou, est intervenu ce mercredi 11 juin 2025 sur les ondes de Jawhara FM, afin de revenir sur la participation des avocats dans la caravane « Al Soumoud ».

Invité de l’émission Sbeh El Ward, Me Mziou a expliqué que l’Ordre fait partie du comité organisateur de cette caravane. Il a également précisé que la préparation de cette initiative remonte à plus d’un an.

« Plusieurs de nos collègues sont déjà dans la caravane actuellement en Libye, et entre le 15 et le 17 juin prochains, d’autres avocats vont la rejoindre », a-t-il ajouté. Il a également indiqué que des groupes rejoindront la caravane par voie aérienne et maritime.

« L’Ordre a organisé un voyage en avion le 14 juin prochain, composé d’avocats, de journalistes et de médecins », a affirmé M. Mziou, précisant que les procédures liées à l’obtention d’une autorisation auprès des autorités égyptiennes ont déjà été entamées.

Il a ensuite indiqué que l’ambassade d’Égypte avait reçu, depuis le début de la préparation de la caravane il y a un an, plusieurs demandes de visa pour les participants. « De nombreuses demandes ont été envoyées à l’ambassade, mais la réponse a toujours été qu’il fallait attendre celle des autorités centrales au Caire », a-t-il expliqué, en ajoutant qu’un comité juridique est actuellement en attente des autorisations de l’ambassade d’Égypte à Tunis.

Le président de l’Ordre des avocats a affirmé que la caravane devrait atteindre les frontières égyptiennes dans la soirée du 13 ou du 14 juin 2025. « Il faut que cette extermination prenne fin, et il est indiscutable que nous, les Arabes, soyons à la tête de ce mouvement qui appelle à mettre fin à ce génocide », a-t-il conclu.

H.K