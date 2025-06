Fatma Mseddi critique la caravane Al Soumoud et le ministre des Affaires étrangères

La députée de la circonscription Sfax Sud, Fatma Mseddi, a critiqué l'absence d'une position officielle des autorités tunisiennes concernant la caravane « Al Soumoud » se dirigeant vers la bande de Gaza dans le but de mettre fin au blocus imposé par l'entité sioniste.

Dans une vidéo publiée le 10 juin 2025, Fatma Mseddi a indiqué que l’État tunisien n’a pas officiellement exprimé son soutien envers la caravane « Al Soumoud » afin d’éviter de se trouver dans une position sensible et d’éviter toute pression étrangère. Elle a aussi accusé une partie des participants à la caravane de faire partie d’associations bénéficiant d’un financement douteux ou d’œuvrer pour la colonisation de la Tunisie.

« Ainsi, cette caravane n’est pas une initiative étatique… L’État tunisien ne veut pas soutenir cette caravane afin de ne pas se trouver face à une position gênante ou des pressions étrangères… L’absence d’une position de la part du ministre des Affaires étrangères (Mohamed Ali Nafti), signifie que l’État tunisien a des réserves au niveau diplomatique...

Dans cette caravane, il y a sûrement des patriotes... Mais, il y a d’autres personnes, faisant partie d’associations étrangères bénéficiant d’un financement étranger douteux et des personnes soutenant la colonisation de la Tunisie par les migrants irréguliers... On a constaté une instrumentalisation de la caravane par les Frères musulmans... Même dans le bus et dans la caravane, on parle de politique... La majorité des gens parlent de politique et du régime d’Al Sissi », a-t-elle ajouté.

Fatma Mseddi a considéré que la participation d’élus locaux et de membres de l’Assemblée des représentants du peuple à la caravane est questionnable. Selon elle, l’Égypte pourrait refuser l’accès à la caravane en raison de l’absence d’une position officielle de la part de la Tunisie.

S’adressant au ministre des Affaires étrangères, Mohamed Ali Nafti, Fatma Mseddi a appelé ce dernier à cesser ses voyages et ses promenades et à se soucier davantage des Tunisiens, notamment des participants à la caravane « Al Soumoud ».

Par ailleurs, la députée a indiqué avoir reçu une réponse au sujet des questions posées au gouvernement concernant Hezb Ettahrir et Ennahdha. Selon elle, le gouvernement tunisien a constaté plusieurs infractions commises par Hizb Ettahrir et que des poursuites étaient en cours. Concernant Ennahdha, le gouvernement a évoqué des soupçons de financement étrangers douteux. Des poursuites sont envisagées à ce sujet.

S.G