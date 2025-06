Décès de Ali Abidy

Imprimer

Le réalisateur tunisien Ali Abidy est décédé hier soir, mardi 10 juin 2025, apprend Business News de sources proches.

Né à Redeyef le 10 février 1950, Ali Abidi est diplômé en réalisation cinématographique de Bucarest. Il entame dès 1981 une carrière universitaire en Tunisie, où il enseigne l’esthétique, l’écriture cinématographique et l’analyse des textes dramatiques.

Auteur de deux ouvrages – Écrits sur la critique et le théâtre tunisien (1992) et Regard… ou la quête de l’âme dissimulée (2004) – il prépare également une étude inédite, encore à l’état de manuscrit, intitulée Du mot à l’image, consacrée aux liens entre littérature et cinéma.

Sa filmographie comprend quatre courts-métrages : Histoire de l’histoire (1982), Lettre à Béchir Khraief (1986), Cinéma de Kélibia ou le cinéma alternatif (1986) et Kan ma kan (1992) et quatre long-métrages, après Barg Ellil (1990), Redeyef 54 (1997) et Ellombara (2007).

Paix à son âme.