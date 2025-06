Moufida Ben Nasr : 244 litres d’eau embouteillée consommés par Tunisien en 2024

Imprimer

Le Tunisien consomme en moyenne annuellement 244 litres d’eau embouteillée, et trois milliards de litres d’eau embouteillée ont été consommés par les Tunisiens en 2024, a indiqué, lundi 9 juin 2025, la responsable de communication à l’Office national du thermalisme et de l’hydrothérapie (ONTH), Moufida Ben Nasr.

La capacité de production d’eau embouteillée est de 500.000 bouteilles par heure. La Tunisie compte trente unités d’embouteillage réparties dans treize gouvernorats. Le secteur contribue au développement régional et dispose d’une capacité d’employabilité de 4000 emplois directs et environ 15.000 emplois indirects, a précisé Mme Ben Nasr, au micro de Nabila Abid dans l’émission Yaoum Said sur la Radio nationale.

Et d’ajouter que des unités d’embouteillage tunisiennes n'utilisent que 0,19 % des réserves en eau, et de nouveaux projets entameront leurs activités avant la fin de 2025.

La responsable a, en outre, souligné que, dans le cadre de la durabilité des ressources en eau, un conseil ministériel a approuvé un plan de gestion des eaux embouteillées à l'horizon 2050, dans le but d'une gouvernance durable de ces ressources.

Moufida Ben Nasr a profité de l’occasion pour mettre en garde contre les ventes de bidons d’eau présentés comme des eaux de source, alors que l’on ne connaît pas la provenance de cette eau et que tout le process représente un danger pour la santé du citoyen. Et de noter qu’au cours de ces dix dernières années, un foyer infectieux a été découvert à Gabès à cause de la consommation de ce genre d’eau non soumise au contrôle des circuits officiels.

Elle a aussi indiqué, en réponse à une interrogation de l’animatrice, que le prix de la bouteille d’eau est fixé en coordination avec le ministère du Commerce et que les prix sont relativement stables, à part certains comportements individuels de certains commerçants.

Une semaine auparavant l’expert en ressources hydriques Hassine Rehili avait indiqué que le budget consacré à l'achat d’eau en bouteille atteint désormais entre 130 et 140 dinars par mois pour une famille tunisienne de cinq personnes.

I.N.