Ahmed Souab empêché d’assister aux funérailles de son neveu

Saeb Souab, fils de l'avocat Ahmed Souab détenu depuis le 21 avril 2025, a indiqué que son père ne pourra pas assister à l'enterrement de son neveu, Ghazi Souab, décédé le 6 juin 2025.

Dans une publication du 7 juin 2025, Saeb Souab a annoncé le refus d'accepter le dépôt de l'autorisation de Ahmed Souab d'assister à la cérémonie d'enterrement devant avoir lieu à la même date au cimetière de Sidi Salah au Bardo.

Saeb Souab a précisé que ni le Pôle judiciaire de lutte contre le terrorisme ni le tribunal de première instance de Tunis n'ont accepté le dépôt de l'autorisation.

Pour rappel, Ahmed Souab a été placé en garde à vue le 21 avril dernier, à la suite d’une déclaration publique dans laquelle il dénonçait, de manière métaphorique, les pressions exercées sur la magistrature en lien avec la célèbre affaire de complot. Beaucoup sont ceux qui ont dénoncé l'arrestation de l'avocat considérant qu'engager des poursuites à son encontre pour crimes terroristes était un fiasco et une preuve de la gravité de la situation.

Depuis, plusieurs mouvements de protestation et de mobilisation ont été organisés dans le but de faire pression et de libérer l'avocat. Néanmoins, la justice s'est contentée de rejeter les demandes de libération.

S.G