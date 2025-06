Météo : des température entre 30 et 41° Celsius

L'Institut National de la Météorologie (INM) a annoncé une vague de chaleur marquée par des températures variant entre 30° Celsius et 41° Celsius.

Dans son bulletin du 7 juin 2025, l'INM a évoqué des températures entre 30° Celsius et 35° Celsius dans les zones côtières et montagneuses et entre 36° Celsius et 41° Celsius avec l'apparition de sirocco.

Le ciel sera nuageux sur la majorité du territoire du pays. La même source a mentionné l'apparition de cellules orageuses et de pluies dans l'ouest du nord et du centre.

Les vents seront faibles dans le sud et dans le centre du pays et modérés dans l'est du sud.

S.G