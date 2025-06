Météo Tunisie - Hausse des températures sur l'ensemble du pays

La Tunisie connaît actuellement une hausse notable des températures, annonçant l’arrivée précoce d’un climat estival.

Selon les prévisions météorologiques de ce mardi 3 mai 2025, les températures maximales atteindront entre 26 et 31 degrés dans les zones côtières de l’Est et les régions montagneuses. À l’intérieur du pays, elles grimperont davantage, oscillant entre 32 et 37 degrés.

Cette hausse s’accompagnera d’un ciel globalement clair à peu nuageux sur l’ensemble du territoire. Les vents souffleront du sud sur le nord et le centre, et de l’est sur le sud du pays. Ils seront relativement forts près des côtes, notamment dans la région du Cap Bon, mais resteront faibles à modérés ailleurs.





M.B.Z