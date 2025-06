Kia EV9, le SUV 100% électrique, désormais disponible chez City Cars

City Cars - Kia franchit une nouvelle étape dans son engagement pour une mobilité durable en lançant le Kia EV9, un SUV 100% électrique, conçu pour conjuguer performance, confort et innovation. Après le succès du Kia EV6, lancé fin décembre 2023, ce nouveau modèle vient renforcer la présence de la marque dans le segment des véhicules électriques premium.

Pensé pour les familles, les professionnels et les amateurs de technologies avancées, le Kia EV9 se distingue par son design audacieux, sa motorisation puissante et ses fonctionnalités de dernière génération, tout en restant fidèle aux valeurs de durabilité de la marque.

Le véhicule est actuellement disponible en finition GT-Line, six ou sept places, à partir de 299.980 dinars.

Une présence imposante et un style affirmé

Avec ses lignes sculptées, sa silhouette imposante et ses finitions méticuleuses, le Kia EV9 capte immédiatement l’attention. Construit sur la plateforme dédiée E-GMP, ce SUV réussit à allier esthétique contemporaine et performance aérodynamique. Sa face avant adopte la dernière évolution du concept "Digital Tiger Face", mettant en valeur la signature lumineuse "Star Map" intégrée à la calandre, qui évoque les constellations par son motif graphique distinctif. En version GT-Line, cette signature est complétée par des blocs optiques composés de douze cubes LED, renforçant l’identité visuelle futuriste du véhicule. Ce design distinctif affirme une ambition claire : établir un nouveau standard parmi les grands SUV électriques.

Performances et autonomie au service de la polyvalence

La version GT-Line du Kia EV9, dotée de la transmission intégrale, embarque deux moteurs électriques – un à l’avant et un à l’arrière – développant une puissance combinée de 385 ch (283 kW). Avec un couple impressionnant de 700 Nm, il passe de zéro à cent km/h en seulement 5,3 secondes, offrant des performances dynamiques et parfaitement maîtrisées.

Sa batterie haute capacité assure une autonomie confortable allant jusqu’à 485 km. Grâce à la recharge ultra-rapide, il est possible de récupérer jusqu’à 249 km en seulement quinze minutes. Conçu pour être polyvalent, le Kia EV9 peut également remorquer jusqu’à 2.500 kg, répondant ainsi aux attentes des conducteurs les plus exigeants.

Un habitacle intelligent et accueillant

À bord, tout a été pensé pour offrir une expérience haut de gamme, modulable et connectée. L’intérieur du Kia EV9 a été conçu pour maximiser l’espace et le confort. Disponible en version six ou sept places, il s’adapte à tous les modes de vie, que ce soit pour les déplacements familiaux ou professionnels. Le coffre arrière affiche jusqu’à 828 litres, et un coffre avant est également disponible (jusqu’à 90 litres). L’interface conducteur est dotée de trois écrans numériques panoramiques, tandis que les technologies embarquées assurent une expérience de conduite intuitive et immersive.

Technologies embarquées et innovations utiles

Connectivité, sécurité, assistance à la conduite : le Kia EV9 intègre les dernières avancées technologiques de la marque. Il dispose notamment de l’affichage tête haute (HUD), d’une reconnaissance vocale améliorée et de la connectivité Apple CarPlay/Android Auto.

Le système V2L (Vehicle-to-Load) permet de recharger des appareils extérieurs (jusqu’à 3,6 kW), voire d’alimenter un logement (V2H) ou de réinjecter de l’énergie dans le réseau électrique (V2G), transformant ainsi le véhicule en véritable source d’énergie mobile.

Une conception tournée vers l’environnement

Dans le cadre de sa vision durable, Kia a conçu le EV9 avec des matériaux écoresponsables, notamment des plastiques recyclés, du cuir bio-sourcé (cuir végan) et des peintures sans solvants nocifs. Ce modèle incarne la volonté de la marque de réduire son empreinte carbone sans compromis sur la qualité ou le confort.

Green Tie Program : un service premium étendu au Kia EV9

Fort de son succès auprès des clients du Kia EV6, le Green Tie Program (GTP), service premium dédié aux véhicules électriques, s’étend aussi aux utilisateurs du nouveau Kia EV9.

Ce programme innovant, axé sur l’expérience client, propose un suivi personnalisé avant, pendant et après l’acquisition, pour l’accompagner pleinement dans sa transition vers la mobilité électrique.

Le GTP propose :

Des solutions de recharge adaptées avec 4 bornes de recharge rapide 60 kW déjà installées dans le réseau Kia

Une assistance 24h/24 et 7j/7

Un service après-vente réactif et prioritaire

Une communauté exclusive dédiée aux conducteurs EV

Une connectivité avancée

Disponible dès maintenant chez City Cars Kia

Le Kia EV9 est disponible chez City Cars Kia. Il est exposé au showroom City Cars à El Kram, où les visiteurs pourront découvrir tout le potentiel de ce modèle unique.

Les véhicules électriques Kia bénéficient d’une garantie batterie de huit ans ou 160.000 km, un gage de fiabilité qui reflète l’engagement de la marque en matière de qualité et de durabilité.

Pour obtenir un devis ou plus d’informations :

https://www.kia.tn/landingpage/kia-ev9

Hotline dédiée aux véhicules électriques : 46 801 802

