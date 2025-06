Le ministre du Tourisme appelle les professionnels du secteur à proposer des tarifs préférentiels aux Tunisiens

Une séance de travail s’est tenue ce lundi 2 juin 2025, consacrée au suivi de l’activité touristique, à la préparation de la haute saison et au renforcement du tourisme intérieur, notamment à travers l’adoption de tarifs préférentiels pour les Tunisiens.

Selon un communiqué du ministère du Tourisme, le ministre Soufiane Tekaya a réuni les responsables du secteur afin de faire le point sur l’état de l’activité touristique et les préparatifs en vue de la haute saison. Il a pris connaissance des mesures déjà mises en place, notamment en matière de propreté, de sécurité et d’amélioration des services dans les établissements touristiques. Il a également insisté sur le respect strict de l’interdiction de circulation des véhicules 4x4 et des motos sur les plages et les dunes, afin de préserver l’environnement côtier.

Le ministre a mis l’accent sur l’importance du tourisme intérieur, qu’il considère comme un pilier essentiel du développement touristique national. Il a souligné que le ministère a adopté de nouvelles approches pour diversifier l’offre destinée aux citoyens tunisiens, en particulier à travers l’aménagement et l’équipement des plages publiques. Il a également appelé les professionnels du secteur à proposer des tarifs préférentiels pendant les périodes de forte affluence.

Dans ce cadre, les participants ont convenu d’organiser, dans les prochains jours, une journée d’information dédiée au tourisme intérieur. Cet événement permettra aux professionnels de présenter leurs offres au public et de renforcer les échanges entre les acteurs du secteur. Il inclura également la présentation de plateformes numériques modernes, reflétant la volonté du ministère d’intégrer des outils innovants pour soutenir le développement du tourisme national.

H.K