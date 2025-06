La Banque de Tunisie distinguée pour son rôle moteur dans le commerce international : entre reconnaissance, stratégie d’ouverture et perspectives de partenariat

Imprimer

La Banque de Tunisie se voit aujourd’hui consacrée par la prestigieuse distinction « The Most Active Issuing Bank in Tunisia Award 2024 », décernée par la Banque Européenne pour la Reconstruction et le Développement (BERD), dans le cadre de son Trade Facilitation Program (TFP). Ce prix, remis lors des TFP Awards à l’occasion de l’Assemblée annuelle de la BERD tenue à Londres du 13 au 15 mai 2025, vient saluer une année exceptionnelle de mobilisation et de performance au service du commerce extérieur tunisien.

Une reconnaissance méritée pour un acteur de référence

Cette distinction n’est pas simplement honorifique : elle reflète l’engagement profond de la Banque de Tunisie dans l'accompagnement des flux commerciaux internationaux et sa capacité à maintenir une dynamique soutenue, même dans un contexte économique et géopolitique mondial complexe. L’année 2024, jalonnée de défis, a mis à l’épreuve la solidité des institutions financières. La Banque de Tunisie a su non seulement résister, mais également démontrer un niveau élevé d’agilité, de fiabilité et de proactivité. Ce prix couronne ainsi le mérite d’une institution qui s’impose comme un maillon essentiel dans les chaînes de valeur internationales, en sécurisant les transactions de ses clients et en fluidifiant leurs échanges à l’export comme à l’import.

Une stratégie tournée vers le commerce extérieur et l’accompagnement des opérateurs

Au-delà de cette reconnaissance, la Banque de Tunisie affirme désormais une orientation stratégique claire : devenir le partenaire bancaire de référence pour les opérateurs actifs dans le commerce international. Consciente de l’importance du secteur extérieur pour la croissance économique du pays, la Banque de Tunisie a renforcé son dispositif d’appui aux entreprises exportatrices et importatrices. Elle propose des solutions de financement adaptées, des garanties internationales, ainsi qu’un accompagnement personnalisé fondé sur une expertise approfondie des marchés et des instruments financiers.

Cette stratégie s’inscrit dans une volonté plus large d’intégration à l’économie mondiale, à travers la digitalisation progressive des services bancaires, l’optimisation des processus d’émission de garanties et l’introduction de nouveaux produits facilitant les échanges commerciaux. Loin de se limiter à une posture réactive, la Banque de Tunisie anticipe les besoins des opérateurs économiques et œuvre à créer un environnement favorable à leur développement, y compris dans les zones à risque ou à faible bancarisation. Cette approche proactive permet aux entreprises tunisiennes, notamment les PME, de saisir des opportunités dans des marchés émergents à fort potentiel tout en atténuant les risques opérationnels.

Un partenariat renforcé avec la BERD : levier de croissance et d’innovation

Le prix attribué par la BERD symbolise également un partenariat stratégique en pleine expansion. La Banque de Tunisie entretient depuis plusieurs années une collaboration fructueuse avec la BERD dans le cadre du Trade Facilitation Program. Ce partenariat a permis d’élargir les capacités de financement du commerce extérieur tout en renforçant la crédibilité internationale de la banque.

Aujourd’hui, les deux institutions envisagent de donner un nouvel élan à cette coopération. Les perspectives d’intensification du partenariat sont nombreuses : augmentation des lignes de crédit, développement de produits conjoints, partage d’expertise technique et accompagnement de la transition vers une finance plus durable. La BERD, par son réseau et ses ressources, offre à la Banque de Tunisie un levier précieux pour accéder à des marchés à fort potentiel et pour soutenir les entreprises tunisiennes dans leur quête de compétitivité internationale.

Cette distinction consacre la résilience, l’agilité et la fiabilité dont a fait preuve la Banque de Tunisie face aux défis géoéconomiques. Dans un contexte de tensions sur les chaînes d’approvisionnement et de renchérissement du crédit, la Banque a maintenu un niveau de service optimal pour ses clients exportateurs et importateurs. Ce prix décerné à la Banque de Tunisie par la BERD marque l’aboutissement d’un engagement constant et confirme une dynamique renouvelée pour l’accompagnement de nos entreprises à l’international. Forte de cette distinction, la Banque de Tunisie entend consolider son rôle d’acteur incontournable du commerce extérieur, en capitalisant sur des partenariats solides, une vision stratégique affirmée et une capacité prouvée à répondre aux exigences d’un marché globalisé.