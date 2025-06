Ennaifer : 36,7 millions d'opérations de paiement ont été réalisées par cartes bancaires

L’expert en économie Bassem Ennaifer a affirmé que le récent bulletin publié par la Banque centrale de Tunisie (BCT) apportait beaucoup de précisions au sujet des outils de paiement utilisés par les Tunisiens.

Invité le 3 juin 2025 à Expresso de Wassim Ben Larbi sur Express FM, Bassem Ennaifer a expliqué que 36,7 millions d’opérations de paiement ont été réalisées par cartes bancaires, y compris les opérations de retrait, durant le premier trimestre de l’année.

« En moyenne, un Tunisien retire 220 dinars à chaque opération de cashout… L’année dernière, on parlait de 208 dinars… En moyenne, chaque distributeur enregistre des opérations de 17,14 mille dinars… On sollicite de plus en plus les distributeurs en Tunisie », a-t-il ajouté.

Bassem Ennaifer a indiqué qu’en moyenne, chaque opération de paiement par carte en magasin s’élevait à 105 dinars durant le premier trimestre de 2025 contre une moyenne de 102 dinars en 2024. Ceci indique que l’utilisation de la carte bancaire dans les opérations de paiement n’a pas évolué.

« L’achat moyen sur internet en Tunisie représente 70 dinars, contre 64,5 dinars l’année dernière… Le chiffre n’a pas vraiment évolué… Nous n’avons pas beaucoup de sites marchands en Tunisie… Le paiement électronique pour les achats en Tunisie n’est pas conséquent… », a-t-il déclaré.

Selon Bassem Ennaifer, l’utilisation principale de la carte bancaire s’inscrit dans le cadre des retraits auprès des distributeurs. Pour ce qui est du chèque, l’utilisation a baissé de 62 %, passant de 6,120 millions durant le premier trimestre de 2024 à seulement 2,330 millions durant la même période de 2025. Il a considéré que le taux de rejet devrait se normaliser et se stabiliser.

« L’accès aux chèques est devenu plus compliqué… Il y a une responsabilisation des banques… Elles ont pour mission la sélection des risques… En valeur, nous avons enregistré une baisse de 14,9 milliards de dinars durant le premier trimestre de 2025 par rapport à la même période de 2024 », a-t-il affirmé.

Bassem Ennaifer a indiqué qu’en moyenne, chaque chèque émis était d’une valeur de 6800 dinars, soit une hausse de 1810 dinars par rapport au premier trimestre de 2024. Il a expliqué ceci par la hausse des opérations réalisées par chèque entre des entreprises. Il a aussi évoqué une hausse de l’utilisation de la lettre de change de 107 %.

Par contre, la valeur moyenne de chacune d’entre elles est passée de 19.869 dinars durant le premier trimestre de 2024 à 13.103 dinars durant la première période de 2025. Ceci est dû à la hausse de l’utilisation de la lettre de change par les particuliers. L’expert en économie a aussi mentionné une hausse de la taille moyenne des virements bancaires. Selon lui, il s’agit des transactions ayant marqué la plus grande évolution.

Réagissant à la hausse de la monnaie en circulation, Bassem Ennaifer a évoqué un montant approximatif de 2250 millions de dinars circulant dans le marché parallèle. Selon lui, ceci montre que l’économie parallèle représente près de 15 % du PIB.

S.G