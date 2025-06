Kaïs Saïed : on invoque les procédures pour maltraiter les citoyens

Le président de la République, Kaïs Saïed, a affirmé, lors de sa réunion dans l’après-midi du 2 juin 2025 au palais de Carthage avec Sarra Zaâfrani Zanzri, cheffe du gouvernement, que la Tunisie a besoin de nouvelles législations dans tous les secteurs, mais aussi, et en même temps, de responsables conscients de leurs responsabilités, œuvrant à surmonter tous les obstacles, quels qu’ils soient.

Il a dénoncé, à cet égard, ce qui se passe actuellement dans plusieurs structures, où l’on invoque souvent des procédures comme prétexte pour entraver le fonctionnement normal des services publics et maltraiter délibérément les citoyens. Ces comportements exigent, selon lui, l’application de la loi à l’encontre de toute négligence ou manquement, car les salaires perçus par ces agents proviennent de l’argent du peuple et doivent être utilisés pour le servir, et non pour servir les lobbies qui sévissent en coulisses dans les couloirs de nombreuses administrations, selon le communiqué publié à 1h35 du matin.

Le chef de l’État a également indiqué que des travaux sont en cours pour restructurer de nombreuses institutions, car la sagesse ne réside pas dans leur simple existence, mais dans l’atteinte des objectifs pour lesquels elles ont été créées. Il a souligné, de manière critique, l’existence d’institutions censées prévenir la corruption, comme si la corruption n’existait pas, comparant cela à quelqu’un qui se prémunit contre une maladie alors que les symptômes de cette maladie sont visibles sur son visage.

S.F