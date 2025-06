Tunisair renforce sa relation client à travers une offre exclusive pour ses adhérents Fidelys

Tunisair lance une promotion exceptionnelle dédiée aux membres de son programme de fidélité Fidelys, illustrant ainsi son engagement constant en faveur de l’expérience client et de la reconnaissance de la fidélité.



Jusqu’au 30 juin 2025, les adhérents Fidelys peuvent bénéficier d’une réduction de 50% sur le prix des Miles Statut, soit 1000 Miles pour seulement 80 TND au lieu de 160 TND. Cette offre leur permet de maintenir leur statut actuel ou d’accéder à un niveau supérieur (Silver ou Gold) et ainsi profiter de nombreux avantages exclusifs : franchise bagages supplémentaires, accès aux salons, enregistrement prioritaire, et plus encore.



« Cette initiative s’inscrit dans notre stratégie d'amélioration continue de la relation client. En valorisant nos passagers les plus fidèles, nous souhaitons leur offrir des services sur mesure, en phase avec leurs attentes et leurs habitudes de voyage »



Le programme Fidelys de Tunisair est conçu pour récompenser la fidélité des clients en leur offrant des avantages progressifs et personnalisés. Plus qu’un programme, Fidelys est un levier de reconnaissance, et un pilier de la stratégie relationnelle de la compagnie.



L’achat des Miles Statut peut se faire directement en ligne ou via les points de vente Tunisair, en Tunisie comme à l’étranger. Cette flexibilité témoigne de la volonté de Tunisair d’adapter ses services aux besoins d’une clientèle connectée, exigeante et mobile.



Pour plus d'informations ou pour rejoindre le programme Fidelys, les clients sont invités à visiter le site web de la compagnie Tunisair / Espace Fidelys ou à contacter le service dédié par mail à fidelys@tunisair.com.tn.



À propos de Tunisair

Créée en 1948, Tunisair est la compagnie aérienne nationale de Tunisie. Avec un réseau couvrant l’Europe, l’Afrique , l’Amérique du Nord et le Moyen-Orient, Tunisair s’engage à offrir à ses passagers une expérience de voyage sûre, confortable et authentique, tout en restant profondément ancrée dans les valeurs d’hospitalité tunisienne.