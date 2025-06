Ahmed Souab depuis la prison : bonne fête de l’Aïd et on ne lâche rien !

Dans une publication partagée sur ses réseaux sociaux, lundi 2 juin 2025, Sami Ben Ghazi a annoncé avoir rendu visite à l’ancien magistrat Ahmed Souab, incarcéré à la prison civile de la Mornaguia.

L’avocat rapporte que son client tient à adresser ses salutations les plus chaleureuses à tous ceux qui le soutiennent. Il se veut rassurant quant à l’état de santé de l’ancien magistrat, affirmant qu’il est bon et que ses conditions de détention sont, selon ses propres termes, « stables et décentes ». À l’approche de l’Aïd el-Kebir, Ahmed Souab a tenu à transmettre un message de fermeté : « Bonne fête de l’Aïd à l’avance… et on ne lâche rien ! »

Ahmed Souab a été arrêté le 21 avril 2025 à son domicile. Il a été immédiatement placé en garde à vue pour 48 heures, sans pouvoir bénéficier de l’assistance de ses avocats. Une mesure rendue possible par l’invocation de la législation antiterroriste, bien que les motifs précis de son inculpation n’aient toujours pas été clairement communiqués.

Le 22 mai, la chambre d’accusation de la Cour d’appel de Tunis a rejeté la demande de mise en liberté provisoire introduite par sa défense, prolongeant ainsi sa détention préventive.

Pour de nombreux observateurs et soutiens, l’affaire Ahmed Souab s’inscrit dans un climat politique de plus en plus marqué par la répression des voix critiques. Sa défense dénonce une instrumentalisation de la justice à des fins politiques et accuse les autorités de criminaliser l’opposition.

M.B.Z