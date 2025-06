Ahmed Amiri : le citoyen cherche un mouton à 700 et 900 dinars

Le président de la Chambre syndicale nationale des bouchers, Ahmed Amiri, a estimé que les prix des moutons ne correspondaient pas aux attentes des citoyens. « Le citoyen cherche un mouton à 650, 700, voire 900 dinars pour pouvoir célébrer l’Aïd », a-t-il déploré.

S’exprimant le 2 juin 2025 dans l’émission Sbeh El Ward animée par Hatem Ben Amara sur Jawhara FM, Ahmed Amiri a critiqué la hausse des prix des moutons et pointé du doigt l’attitude du Syndicat des agriculteurs de Tunisie. « On voit les moutons dans les points de vente, mais on est incapables d’en acheter… Un mouton à 1.680 ou 1.700 dinars répond-il aux attentes du citoyen ? Pourquoi en faire un sujet de débat alors ? », a-t-il ajouté.

Ahmed Amiri a annoncé que de la viande de mouton importée de Roumanie serait proposée à 37,5 dinars le kilo à partir du 3 juin 2025 dans plusieurs points de vente : le marché central de Tunis, le marché Sidi Bahri, El Kabaria, ou encore El Omrane. Il a également évoqué l’ouverture de nouveaux points de vente dans d’autres régions du pays, notamment à Sfax, Djerba, Gabès, Kairouan, Sousse, Jendouba, El Hamma, Kébili, Monastir et Tabarka.

« 25 points seront mis en place dans le Grand Tunis et à Zaghouan… 400 moutons ont été acheminés vers la Tunisie… Les citoyens sont abasourdis dans les points de vente… La chambre syndicale a donc lancé l’initiative de vente de viande ovine importée », a-t-il déclaré.

Ahmed Amiri a expliqué que la situation financière de la majorité des citoyens ne leur permettait pas d’acheter les moutons aux prix actuellement proposés. Il a également affirmé que, selon lui, seul un Tunisien sur cinq achetait un mouton après avoir visité les points de vente.

