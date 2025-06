Aziz Dougaz en finale du double à Little Rock

Le Tunisien Aziz Dougaz et le Français Antoine Escoffier se sont qualifiés pour la finale du tournoi ATP Challenger de Little Rock en double, après leur victoire en demi-finale contre les Indiens Kalyanda Poonacha et Jeevan Nedunchezhiyan (7-6, 6-3).

Le duo affrontera ce dimanche 1er juin 2025, à 20 heures (heure de Tunis), la paire sud-américaine composée de l’Équatorien Andrés Andrade et du Colombien Nicolás Mejía, vainqueurs en demi-finale du Brésilien Luis Britto et du Thaïlandais Pruchya Isaro (6-4, 4-6, 10-8).

Dougaz et Escoffier avaient auparavant éliminé l’Australien Blake Bayldon et l’Américain Reese Stalder en quarts (2-1), après avoir profité du forfait d’un duo canadien en huitièmes.

En simple, Dougaz, 222e mondial, a été éliminé dès le premier tour par l’Américain Stefan Kozlov (375e) en trois sets (7-5, 3-

6, 2-6).

R.B.H