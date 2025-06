Crise en Libye : réunion tripartite au Caire entre la Tunisie, l'Algérie et l'Égypte

Le ministre des Affaires étrangères, Mohamed Ali Nafti, a participé, vendredi 31 mai 2025, au Caire, à une réunion ministérielle sur la Libye. Il y était accompagné de son homologue égyptien, Badr Abdel Aati, et du ministre algérien des Affaires étrangères, Ahmed Attaf. Cette rencontre s’inscrivait dans le cadre de la relance du mécanisme tripartite des pays voisins, visant à coordonner les efforts autour de la situation libyenne.

À cette occasion, Mohamed Ali Nafti a réaffirmé la position constante de la Tunisie en faveur d’un dialogue inter-libyen permettant d’aboutir à une solution politique consensuelle. Il a souligné la nécessité de respecter les intérêts du peuple libyen en répondant à ses aspirations à la sécurité, à la stabilité et au développement, tout en évitant toute ingérence étrangère. Il a également rappelé l’engagement de la Tunisie à participer activement à toutes les initiatives et à tous les mécanismes visant à instaurer une paix durable et inclusive en Libye.

La réunion a donné lieu à un communiqué conjoint dans lequel les trois ministres ont réitéré leur attachement aux liens historiques et fraternels qui unissent la Libye à leurs pays, ainsi qu’à leur destin commun. Ils ont exprimé leur volonté de contribuer à une sortie de crise en Libye, dans le respect de la souveraineté du pays.

Face à la dégradation de la situation sécuritaire, notamment dans la capitale Tripoli, les ministres ont appelé toutes les parties libyennes à faire preuve de retenue et à mettre un terme immédiat à toute escalade. Ils ont insisté sur la nécessité de préserver les richesses et les biens du peuple libyen, d’encourager le consensus entre les différentes forces politiques, et de faire progresser un processus politique unifié, sous l’égide des Nations Unies et avec l’appui des pays voisins.

Ils ont souligné l’urgence d’une résolution politique afin d’éviter une aggravation des tensions, la propagation de la violence et du terrorisme, ainsi que l’élargissement du conflit, rappelant que la sécurité de la Libye est étroitement liée à celle de ses voisins.

Les ministres ont également insisté sur le principe d’une solution libyenne portée par les Libyens eux-mêmes, fondée sur leur volonté souveraine et un dialogue inclusif, avec l’appui de la communauté internationale. Ils ont rejeté toute forme d’ingérence étrangère, estimant qu’elle ne ferait que prolonger la crise et compromettre les efforts de paix. Ils ont par ailleurs affirmé leur soutien à la commission militaire mixte (5+5), chargée de maintenir le cessez-le-feu, de superviser le retrait progressif des forces étrangères et des mercenaires, ainsi que de réunifier les institutions militaires et sécuritaires, en coordination avec les cadres onusiens, africains, arabes et méditerranéens.

La réunion a permis d’acter la volonté des trois pays de poursuivre leur coordination avec les Nations Unies pour évaluer la situation et réfléchir aux perspectives politiques en Libye. Elle s’est conclue par des remerciements adressés par les ministres tunisien et algérien à l’Égypte pour l’accueil de cette réunion dans un contexte aussi délicat.

Les trois ministres ont convenu de tenir des réunions régulières dans le cadre du mécanisme tripartite. La prochaine réunion ministérielle se tiendra en Algérie, suivie d’une autre en Tunisie avant la fin de l’année.

M.B.Z