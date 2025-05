Crédit bancaire en Tunisie : baisse confirmée du recours aux emprunts non professionnels en 2024

Le volume global des crédits bancaires non professionnels octroyés par les banques commerciales tunisiennes aux personnes physiques a atteint 29,298 milliards de dinars à fin décembre 2024, selon les données publiées par la Banque centrale de Tunisie (BCT). Ce chiffre marque une augmentation de 569,3 millions de dinars par rapport à décembre 2023, où le montant s’élevait à 28,729 milliards de dinars.

Mais cette hausse masque une tendance baissière du rythme d’octroi des crédits. En effet, entre décembre 2022 et décembre 2023, la progression annuelle avait atteint 851 millions de dinars, contre 569,3 millions seulement en 2024. Une dynamique qui confirme le ralentissement progressif de la distribution des crédits non professionnels aux Tunisiens.

Les crédits non professionnels destinés à l’acquisition de logements s’élèvent à 12,911 milliards de dinars fin 2024, contre 12,853 milliards une année auparavant, soit une progression modeste de 58 millions de dinars. Un léger repli de 20 millions de dinars a même été enregistré entre novembre et décembre 2024.

Quant aux crédits alloués à l’amélioration de l’habitat, ils ont connu une augmentation de 204 millions de dinars, atteignant 10,955 milliards en décembre 2024. Il est à noter que de nombreux Tunisiens utilisent ces prêts à des fins purement consuméristes, compte tenu des difficultés d’accès aux crédits à la consommation.

Les crédits à la consommation ont, pour leur part, atteint 5,010 milliards de dinars à fin 2024, contre 4,703 milliards en 2023, soit une progression de 307 millions de dinars. Bien que ce secteur affiche une hausse, le rythme reste relativement lent, freiné par l’inflation et le coût élevé de l’endettement.

Pour le financier Bassem Ennaifer, cette décélération s’explique essentiellement par deux facteurs : « D’une part, une baisse générale de la consommation des ménages, et d’autre part, le maintien de taux d’intérêt élevés en 2024, ce qui alourdit le coût du crédit pour les familles tunisiennes. »

Il estime également que le pouvoir d’achat des Tunisiens s’érode, en raison de la hausse continue des prix qui dépasse l’évolution des salaires. Selon lui, « le crédit à la consommation devient un luxe inaccessible pour une large frange de la population. »

Autre indicateur révélateur : les crédits non professionnels destinés à l’achat de voitures ont reculé à 406,9 millions de dinars, contre 408,8 millions un an plus tôt. Cette diminution a poussé de nombreux Tunisiens, y compris des professionnels, à se tourner vers les sociétés de leasing, perçues comme plus réactives que les banques.

Enfin, la timide progression des crédits immobiliers (+58 millions de dinars) reflète, selon Ennaifer, les difficultés du secteur du bâtiment, confronté à la hausse des prix et aux taux d’intérêt dissuasifs. Même la réduction de la TVA à 7 % sur les logements neufs, introduite par la loi de finances 2025, ne suffit pas à relancer la dynamique.

En conclusion, l’absence de reprise de la consommation en Tunisie pousse les ménages à revoir leurs priorités en matière d’endettement. Le recours au crédit se fait plus prudent, voire contraint, dans un contexte économique difficile, où l’instabilité des prix et la faiblesse du pouvoir d’achat continuent d’alourdir la charge financière des foyers.

S.H