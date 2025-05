Explosion du cash en Tunisie : +13 % de masse monétaire en un an

La masse monétaire en circulation en Tunisie a augmenté de 13% selon les dernières données de la Banque centrale de Tunisie (BCT) mises à jour ce vendredi 23 mai 2025.

La masse monétaire en circulation en Tunisie a connu une nette progression, atteignant 23,8 milliards de dinars en mai 2025, contre 21 milliards un an plus tôt, soit une hausse de 13 %. Cette évolution, selon les dernières données de la BCT, s’explique principalement par l’impact de la nouvelle règlementation des chèques.

Mohamed Salah Souilem, l'ancien directeur général de la politique monétaire à la (BCT), a souligné dans un déclaration accordée à la TAP, que cette législation a poussé de nombreux citoyens à privilégier les paiements en espèces, après que le chèque, longtemps dominant, a perdu sa place centrale dans les transactions quotidiennes.

En parallèle, les réserves nettes en devises ont reculé de 0,1 %, atteignant 22,6 milliards de dinars, soit 98 jours d’importation contre 105 un an plus tôt. Les recettes issues du travail des Tunisiens à l’étranger ont atteint 3 milliards de dinars (+8,5 %) et celles du tourisme 2,3 milliards de dinars (+7,1 %) au 20 mai 2025. Le service de la dette extérieure est resté stable à 7 milliards de dinars, tandis que la dette publique s’est établie à 81,2 % du PIB en 2024, contre 84,6 % en 2023.

