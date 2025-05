Journée portes-ouvertes ADEV : plusieurs avantages offerts pour l’achat d’une Nissan Qashqai e-Power

ADEV, filiale d’Artes et concessionnaire officiel de Nissan en Tunisie, a organisé, vendredi 23 mai 2025 au sein de son showroom, une journée portes-ouvertes consacrée à la nouvelle Nissan Qashqai e-Power. L’événement a permis au grand public de découvrir ce véhicule à la technologie innovante, de le tester et d’échanger directement avec l’équipe d’ADEV Nissan.

Une conférence de presse s’est tenue en présence du DG du groupe Artes Lassaad Ben Ammar, de la directrice marketing du groupe Artes Myriam Mzabi, du directeur central commercial du groupe Artes Rafik Herguem, du directeur commercial Nissan Mohamed Ali El Harrabi, du directeur après-vente Nissan en Tunisie Samir Landolsi et de plusieurs autres cadres de la sociétés.

À cette occasion, le concessionnaire offrira plusieurs avantages clients aux nouveaux acquéreurs, et cela du 23 mai à fin juin 2025, notamment :

3.000 dinars de remise exceptionnelle : ainsi, le prix du véhicule passera de 155.900 dinars TTC à 152.900 dinars TTC.

Trois mois de franchise, soit un report de paiement de 90 jours pour les clients optant pour un financement via leasing

Trois vidanges gratuites

Trois mois gratuits d’assurances en partenariat avec Assurance Maré.

Rappelons que le Qashqai e-Power est un véhicule full hybride (non rechargeable sur secteur, ndlr), une technologie spécifique et propre au constructeur japonais Nissan. Cette technologie est unique en Tunisie étant pourvue d’une hybridation série, celles existantes sont une hybridation parallèle.

La technologie e-Power repose sur une alliance entre un moteur thermique et un moteur électrique.

À la différence des hybrides traditionnels, le moteur thermique du Qashqai e-Power ne sert qu’à alimenter une batterie, qui à son tour alimente un moteur électrique. Ainsi, la motorisation e-Power ne nécessite aucune recharge électrique et offre le même rendement élevé qu'un véhicule électrique.

Le système e-Power est composé d'une batterie à haut rendement, d'un moteur essence trois cylindres d'un générateur, d'un ondulateur et d'un moteur électrique, qui permet de parcourir jusqu'à mille kilomètres avec un seul plein. Il fait le zéro aux cent kilomètres en 7,9 secondes pour une vitesse de pointe de 170 km/h.

La technologie e-Power repose, donc, sur un moteur essence jouant le rôle de générateur électrique. Ce dernier recharge une batterie de 1,8 kWh, alimentant un moteur électrique de 190 chevaux din et 330 Nm de couple. Ce système permet une conduite fluide, avec notamment la fonctionnalité "One Pedal", qui permet d’accélérer et de décélérer avec une seule pédale, tout en régénérant l’énergie cinétique en électricité. Ce système contribue à limiter l’usure des plaquettes de frein.

Le moteur thermique de 1,5 litre à cycle Atkinson, doté d’un système de variation de course des pistons, optimise la consommation de carburant, permettant une autonomie de plus de mille kilomètre.

Sa consommation moyenne de carburant est de 5,4 à 5,6 litres aux cent kilomètres. Elle peut descendre à moins de trois litres aux cent kilomètres dans certaines conditions. La moyenne des émissions est située entre 122 et 126 g/km.

La Nissan Qashqai e-Power est équipée des dernières technologies de sécurité, incluant :

ADAS (systèmes avancés d’aide à la conduite),

LKA (aide au maintien dans la voie),

ABS et ESP,

Régulateur de vitesse,

Avertisseur d’angle mort,

Freinage d’urgence automatique,

Alerte de collision frontale,

et alerte de franchissement de ligne.

Avec ce nouveau modèle, ADEV Nissan confirme son engagement envers l'innovation, la durabilité et la sécurité, tout en rendant la technologie hybride plus accessible aux conducteurs tunisiens.

I.N. avec communiqué