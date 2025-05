Sopal brille au salon Medibat 2025 avec ses nouveautés en robinetterie et équipements sanitaires

Du 21 au 24 mai 2025, Sopal, leader tunisien dans le domaine de la robinetterie et des équipements sanitaires, marque une nouvelle fois sa présence au Salon méditerranéen du bâtiment (Medibat), l’un des rendez-vous incontournables du secteur en Afrique et en Méditerranée.

À l’occasion de cette édition, Sopal dévoile une large gamme d’innovations techniques et esthétiques dans les domaines de la plomberie, de la robinetterie sanitaire et des accessoires de salle de bain. Les visiteurs peuvent découvrir en avant-première plusieurs nouvelles séries aux noms évocateurs : El Jem, Zaghouan, Nefta, entre autres. Ces collections s’inspirent du patrimoine et du raffinement tunisien tout en répondant aux exigences de confort et de modernité.

Parmi les grandes nouveautés exposées figurent également les éviers en Granistone, un matériau innovant qui allie robustesse, design et facilité d’entretien.

Sopal confirme ainsi son engagement continu dans la recherche de solutions esthétiques, durables et respectueuses des normes internationales, au service des professionnels du bâtiment comme des particuliers.

M.B.Z