Lecture en Tunisie : seulement 11 % des Tunisiens ont acheté un livre en un an, selon Emrhod Consulting

Selon un sondage réalisé par Emrhod Consulting, sur les douze derniers mois, seulement 11 % des Tunisiens ont acheté des livres. Sur cette même période, 22 % des Tunisiens ont indiqué avoir lu un livre.

S’exprimant le 23 mai 2025 durant « Ahla Sbeh » de Amine Gara sur Mosaïque FM, le représentant de l'institut de sondage, Fethi Ben Abdallah, a indiqué que ce chiffre était faible en comparaison avec les autres pays. Il a expliqué qu’en France, 86 % des citoyens ont lu un livre durant les douze derniers mois.

L’étude a révélé qu’en moyenne, chaque citoyen passait cinq heures et seize minutes par mois à lire des livres, contre 61 heures par mois sur Facebook, 45 heures par mois sur TikTok, 39 heures par mois sur YouTube, 27 heures par mois sur Instagram et 27 heures sur X.

« Néanmoins, il y a un point positif… Nous pouvons remarquer une hausse de cet indicateur en comparaison avec les chiffres de 2015… Ce taux était de l’ordre de 12 % seulement… 14 % des participants au sondage considèrent que l’intérêt porté par les Tunisiens à la lecture est à la hausse… 63 % ont considéré qu’il était à la baisse », a-t-il ajouté.

Fethi Ben Abdallah a expliqué que les individus ayant mentionné une baisse de l’intérêt porté au livre ont expliqué cela par :

L’impact des nouvelles technologies ;

Les pressions de la vie quotidienne ;

La défaillance du système éducatif ;

Le déclin de la culture de la lecture ;

La hausse des prix des livres.

Il est à noter que Fethi Ben Abdallah a aussi expliqué que 16 % des Tunisiens ont déjà écouté un livre audio.

Le sondage a porté sur 950 personnes âgées de 18 ans et plus. L’échantillon représente les différents gouvernorats et les villes. Le sondage a été réalisé par entretien téléphonique du 29 avril au 6 mai 2025.

S.G