Israël va prendre le contrôle de toute la bande de Gaza, annonce Netanyahu

Le Premier ministre israélien, Benjamin Netanyahu, a déclaré, lundi 19 mai 2025, qu'Israël allait « prendre le contrôle de toute » la bande de Gaza, où l'armée a intensifié son offensive, le lendemain de son feu vert à une reprise de l'aide alimentaire dans le territoire dévasté et affamé.

« Les combats sont intenses et nous progressons. Nous prenons le contrôle de tout le territoire de la bande », a affirmé M. Netanyahu. Il a justifié par des « raisons pratiques » et « diplomatiques », sa décision de lever partiellement le blocus de toute livraison humanitaire à Gaza en vigueur depuis le 2 mars, de plus en plus décrié à l'international y compris par les Etats-Unis.

« Deux millions de personnes sont affamées » à Gaza, s'est encore alarmé lundi le chef de l'Organisation mondiale de la santé (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus.

Parallèlement à l'intensification de ses opérations militaires, Israël mène des pourparlers indirects pour un cessez-le-feu avec le Hamas.

Sur le terrain, la Défense civile de Gaza a annoncé lundi la mort de 22 personnes dans des bombardements israéliens à travers le territoire, notamment autour de l'hôpital Nasser à Khan Younès, dans le sud. L'armée israélienne a ensuite appelé à l'évacuation immédiate de divers secteurs de cette région, en vue d'une « offensive sans précédent ».

Des témoins ont fait état à l'AFP de combats près de l'hôpital Nasser et d'une intervention des forces spéciales israéliennes au domicile d'un combattant palestinien, retrouvé mort. « Ils ont exécuté le père, et enlevé son fils et la mère de l'enfant, âgé de 10 ans », affirme Mohammad Sarhan.

Il décrit une scène d' « apocalypse », avec des tirs « de partout, des ceintures de feu, des avions de guerre et des hélicoptères », durant laquelle il s'est réfugié avec ses enfants « dans l'endroit le plus sûr de la maison par peur des tirs et des éclats d'obus ».

L'armée a annoncé avoir frappé dans la journée de dimanche « plus de 160 cibles terroristes » à travers tout le territoire, dont « des postes de lancement de missiles antichars » et des « infrastructures souterraines ».

Des tonnes de nourriture bloquées

Netanyahu a annoncé dimanche soir qu'Israël allait autoriser l'entrée à Gaza d'une « quantité de base de nourriture ». Il a précisé lundi que des pays « amis » lui avaient dit ne plus pouvoir soutenir la poursuite de la guerre si des « images de famine de masse » se propageaient.

Son allié et ministre d'extrême-droite, Itamar Ben Gvir, l'avait auparavant accusé de commettre « une grave erreur », en donnant ainsi « de l'oxygène » au Hamas.

Des « tonnes de nourriture sont bloquées à la frontière », a souligné M. Tedros. « Les gens meurent de maladies que l'on peut prévenir alors que les médicaments attendent à la frontière et que les attaques contre les hôpitaux privent les gens de soins », a-t-il ajouté.

Netanyahu s'est également dit dimanche ouvert à un accord incluant la fin de l'offensive militaire, mais sous condition de l' « exil du Hamas et du désarmement » du territoire. Jusque-là, le Hamas a rejeté de telles exigences, se disant prêt à libérer tous les otages enlevés le 7 octobre dans le cadre d'un accord global mettant fin à la guerre et prévoyant un retrait total israélien de Gaza.

Les gens souffrent

Israël a repris le 18 mars ses opérations militaires à Gaza, rompant une trêve de deux mois, et dévoilé début mai un plan prévoyant la « conquête » de Gaza et le déplacement de la plupart de ses 2,4 millions d'habitants vers l'extrême sud du territoire.

Mais la pression s'accentue à l'international sur le pays pour faire taire les armes, y compris de la part de l'allié américain.

« Nous sommes favorables à la fin du conflit, à un cessez-le-feu. Nous ne voulons pas que les gens souffrent comme ils l'ont fait, et nous blâmons le Hamas pour cela, mais il n'en reste pas moins qu'ils souffrent », a affirmé le chef de la diplomatie américaine, Marco Rubio, après s'être entretenu samedi, pour la deuxième fois en trois jours, avec Netanyahu.

L’offensive israélienne contre Gaza a fait au moins 53.339 morts à Gaza, majoritairement des civils, selon les dernières données du ministère de la Santé du Hamas, confirmées par l'ONU.

