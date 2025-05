"Rappel à l’ordre" de Kaïs Saïed à Khaled Nouri : une vidéo décontextualisée

Imprimer

Depuis plusieurs jours, une vidéo circule massivement sur Facebook. Elle prétend montrer le président Kaïs Saïed interrompant le ministre de l’Intérieur, Khaled Nouri, lors d’un déplacement sur le terrain. Selon des commentaires viraux, un membre du service de sécurité présidentielle serait intervenu pour faire taire le ministre, afin de « ne pas énerver » le chef de l’État.

Face à la viralité de ces affirmations, nous avons mené une vérification en plusieurs étapes. La vidéo montre effectivement le président Kaïs Saïed entouré de responsables sécuritaires, dans une atmosphère apparemment tendue. Cette scène a été interprétée par des internautes comme un « rappel à l’ordre » adressé au ministre.

Cependant, aucun élément sonore clair ne permet de confirmer ce que dit exactement le président, ni les intentions de l’agent de sécurité. D'où la nécessité de replacer les faits dans leur contexte. Nous avons ainsi consulté le site officiel de la présidence de la République tunisienne, sa page Facebook officielle, ainsi que les archives vidéos disponibles.

Grâce à une recherche par mots-clés, nous avons identifié la vidéo originale, mise en ligne le 23 août 2023. Elle documente la visite du président Kaïs Saïed au marché municipal d’Ariana et à Borj Louzir.

Dans cette séquence, l’homme présenté comme ministre est en réalité Khaled Nouri, alors gouverneur d’Ariana — une fonction qu’il a exercée du 6 juin 2022 au 25 mai 2024.

Nous avons recoupé cette information avec le communiqué officiel annonçant la nomination de Khaled Nouri comme ministre de l’Intérieur, publié le 25 mai 2024. Plusieurs articles de presse rapportent par ailleurs qu’il a prêté serment ce jour-là, succédant à Kamel Feki.

Il est donc impossible que la vidéo en question montre Khaled Nouri en tant que ministre à la date de son enregistrement. Ainsi, si la vidéo a bien été tournée lors d’une visite présidentielle, elle date de 2023 et montre Khaled Nouri dans son rôle de gouverneur, et non de ministre.

R.A.