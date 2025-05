Telnet Holding annonce de bons résultats pour 2024

Imprimer

Telnet Holding vient de publier ses états financiers individuels et consolidés arrêtés au 31 décembre 2024, et ils sont au vert.

Au niveau individuel, la société a annoncé un résultat net bénéficiaire de 6,29 millions de dinars fin 2024, contre un résultat net déficitaire de -3,52 millions de dinars fin 2023, et cela malgré un impôt de 263.695 dinars (contre 42.460 dinars un an auparavant).

Les produits d'exploitation ont baissé de 16,06 %, passant de 9,70 millions de dinars fin 2023 à 8,14 millions de dinars fin 2024, alors que les charges d'exploitation ont diminué de 68%, atteignant 4,24 millions de dinars fin 2024 contre 13,25 millions de dinars fin 2023.

Cela dit, la bonne performance de la société a été réalisée grâce à une reprise de provision de dix millions de dinars. Le rapport des commissaires aux comptes explique, dans ce cadre, qu’« en janvier 2024, la société a fait l’objet d’un contrôle douanier portant sur les investissements réalisés à l’étranger et sur les produits à l’export. La société a estimé, en concertation avec ses conseillers, le montant des pénalités et amendes à la somme de dix millions de dinars, qui a été provisionnée au 31 décembre 2023. Une demande de réconciliation a été bien introduite par Telnet Holding SA en date du 19 avril 2024 en vue de ramener le montant à la baisse. Le montant des pénalités et amendes réglé par la société à la douane au titre du contrôle dont elle a fait l’objet d’une réconciliation est de 7.399.432 dinars. La provision pour risques et charges de dix millions de dinars, constituée à ce titre fin 2023, a été en conséquence reprise à la clôture de l’exercice 2024, impactant positivement le résultat de plus de 2.600.568 dinars ».

Le même document rappelle qu’« en janvier 2024, un complément de gel des comptes bancaires a été exécuté par les autres banques de la société, à savoir la Biat, l’UIB, l’Amen Bank et Attijari Bank, et ce, conformément à la décision du 13 septembre 2023 prononcée par le 1er juge d’instruction du 37e bureau auprès du pôle judiciaire économique et financier. En raison de la décision du gel susmentionnée, le Tribunal de première instance de Tunis a nommé le 30 janvier 2024 deux mandataires judiciaires et un juge commissaire. Le 8 février 2024, une décision judiciaire a prononcé la levée du gel des comptes bancaires ».

Et de rappeler que « le dimanche 11 août 2024, un incendie est survenu au local du sous-sol de Telnet Technocentre Lac 1 et a affecté les archives des sociétés du Groupe Telnet dont ceux de Telnet Holding SA qui remontent principalement aux années antérieures à 2022. Des travaux de remise en état du local sont en cours à la date de rédaction de ce rapport ».

Côté consolidé, la société a réalisé un résultat net part du groupe en hausse de plus de trois fois, passant d’un déficit de -3,95 millions de dinars fin 2023 à un bénéfice de 9,54 millions de dinars fin 2024, et cela malgré un impôt sur les bénéfices de 3,17 millions de dinars (contre 1,36 million de dinars un an auparavant).

Les produits d'exploitation du groupe ont augmenté de 12,15 %, se situant à 69,33 millions de dinars, alors que les charges d'exploitation du groupe ont baissé de 8,92 %, atteignant 58,61 millions de dinars.

I.N.