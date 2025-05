Session prometteuse du premier grand rendez-vous du bâtiment en Tunisie

Avec la participation de 300 exposants et la présence de nombreux pays, plusieurs délégations officielles et structures économiques nationales et internationales de première importance, la ville de Sfax accueille de nouveau, du 21 au 24 mai 2025, le Salon Méditerranéen du Bâtiment Medibat, dans sa 18ᵉ édition.

Premier grand rendez-vous biennal du bâtiment et du BTP en Tunisie, Medibat se distingue dans cette nouvelle session par sa dimension internationale renforcée, la présence de décideurs et de personnalités influentes dans le secteur de la construction, et la participation d’un grand nombre d’experts, de professionnels et d’hommes d’affaires.

Parmi les personnalités ayant confirmé leur présence figurent des ministres, des présidents de Chambres de Commerce et d’Industrie, de hauts responsables dans des structures économiques et professionnelles tunisiennes et étrangères, ainsi que des chefs d’entreprises.

Remarquable présence étrangère

Ces délégations, personnalités et exposants représentent plusieurs pays tels que l’Algérie, la Libye, le Cameroun, le Nigeria, le Sénégal, l’Afrique du Sud, l’Italie, l’Égypte, l’Allemagne, la Pologne, la Malaisie, la Chine, en plus de la Tunisie.

L'on s’attend également à ce que cette session soit rehaussée par la présence d’invités de marque représentant de prestigieuses institutions économiques internationales, à l’image de la CPCCAF (Conférence Permanente des Chambres Consulaires Africaines et Francophones), qui se veut un réseau solidaire de coopération économique et institutionnelle au service du secteur privé africain et francophone.

Seront aussi représentés dans cette édition les grands groupements économiques du continent africain, tels que la COMESA (Marché commun de l’Afrique orientale et australe) et la ZLECAF (Zone de libre-échange continentale africaine).

Manifestations parallèles : l'embarras du choix

Autre point focal de cette 18ᵉ édition de Medibat, celui des forums et manifestations parallèles à l’exposition, qui s’annoncent nombreux et enrichissants.

En effet, et pour la première fois dans l’histoire du salon, un forum tuniso-algéro-libyen aura lieu et offrira des opportunités réelles aux professionnels du salon pour participer à l’œuvre de reconstruction de la Libye et aux grands projets d’infrastructure à l’échelle maghrébine et africaine.

Le programme de ce forum comportera une série d’interventions sur des thématiques d’un grand intérêt, dont les grands projets de construction, de logements et d’infrastructure de base dans les trois pays participants (Tunisie, Algérie, Libye), les modalités de relance des investissements mixtes et bilatéraux, ainsi que les perspectives d’exploitation des corridors routiers transfrontaliers d’Afrique ayant un rôle impactant dans l’amélioration des échanges commerciaux avec les pays africains.

Les autres forums parallèles à l’exposition consistent en :

le forum économique, qui se focalisera sur le Partenariat Public-Privé (PPP) dans le secteur du bâtiment et de l’infrastructure, ainsi que sur les opportunités que présentent les groupements économiques de la COMESA et de la ZLECAF ;

le forum scientifique, qui s’articulera autour du thème « Construire durablement, bâtir intelligemment » ;

le forum de l’entrepreneuriat, intitulé « Entreprendre dans le secteur de la construction et de l’infrastructure : opportunités réelles et durables », à l’occasion duquel sera célébrée la 5ᵉ édition de l’architecture tunisienne.

Thématiques pertinentes

Particulièrement riche, le programme général du salon comporte d’autres manifestations non moins importantes, à l’image :

des rencontres de partenariat B2B et B2S ;

d’un roadshow intitulé « KNX New Trends & ETS6 », présenté par l’Association KNX Tunisie Userclub Tunisia ;

d’ateliers vivants dans l’aire d’exposition dans le cadre de la Journée mondiale de l’Architecte d’intérieur ;

d’une manifestation dédiée à la franchise dans le BTP.

Par ailleurs, un séminaire sur la coopération tuniso-polonaise dans le domaine du bâtiment aura lieu en partenariat avec l’Ambassade de Pologne en Tunisie, en présence d’acteurs économiques des deux pays, ainsi qu’une rencontre dédiée à la présentation de la nouvelle plateforme numérique « EDP Business Matching et les opportunités dans le secteur du bâtiment entre l’Italie et la Tunisie », en partenariat avec l’Ambassade d’Italie en Tunisie et la Chambre Tuniso-Italienne de Commerce et d’Industrie (CTICI).

À l’image de la grande participation des exposants, des invités de marque et des délégations, les organisateurs ambitionnent de franchir le cap de 3 000 visiteurs professionnels et 500 rendez-vous d’affaires entre les divers partenaires, au terme des quatre journées de cette manifestation économique de grande envergure, au rythme de laquelle vivra toute la région de Sfax, et la Tunisie en général.