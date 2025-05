Recensement général, LTDH, Club africain… Les 5 infos du week-end

Il est déjà 23h, voici le récapitulatif des informations les plus importantes ayant marqué le week-end du 17 au 18 mai 2025.

La Tunisie vieillit et sa croissance démographique ralentit

L’Institut national de la Statistique (INS) a présenté, samedi 17 mai 2025, les premiers résultats du Recensement général de la population et de l’habitat (RGPH 2024). Ces chiffres mettent en lumière une mutation démographique profonde, marquée par une décélération constante de la croissance démographique et un vieillissement accéléré de la population tunisienne. Une croissance démographique historiquement basse Entre 1956 et 1984, la Tunisie avait connu une croissance démographique soutenue, atteignant un pic de 2,48% par an en 1984.





« La Ligue est harcelée » : Bassem Trifi alerte sur la répression des ONG

Le président de la Ligue tunisienne pour la défense des droits de l’Homme (LTDH), Bassem Trifi, a indiqué que l’incident survenu lors de la réunion du conseil national de l’organisation révélait un ciblage de celle-ci en raison de ses prises de position. S’exprimant le 17 mai 2025, lors d’une conférence consacrée à la situation des droits et des libertés en Tunisie, organisée à l’occasion du 48e anniversaire de la création de la LTDH, Bassem Trifi a affirmé que l’ONG était ciblée par le pouvoir en place depuis l’ère de Habib Bourguiba.





Club africain : démission collective du comité directeur

Le Club Africain traverse une nouvelle zone de turbulences. Dans un communiqué publié vendredi 16 mai 2025, la direction du club a annoncé sa démission collective, à l’issue d’une réunion tenue la veille à Tunis. Cette décision survient dans un contexte particulièrement tendu, marqué par la détérioration des résultats sportifs et une défiance croissante au sein de la famille clubiste. Le comité directeur affirme avoir pris cette décision face à une multiplication des actes de diffamation, d’injures et de mises en cause infondées à l’encontre de ses membres. Les dirigeants dénoncent de graves atteintes à leur réputation, à leur honneur et à leur dignité. Estimant ne plus pouvoir exercer leurs fonctions dans des conditions normales, ils rappellent que leur engagement s’inscrivait dans une logique de responsabilité et de service, et non dans une quête de prestige.





Mohamed Ali Nafti en visite au Qatar

Le ministre des Affaires étrangères, Mohamed Ali Nafti, effectuera une visite au Qatar le 19 mai 2025, à l’invitation de Cheikh Mohammed ben Abdurrahman ben Jassim Al Thani, Premier ministre et ministre des Affaires étrangères de l’État du Qatar. Cette visite sera l'occasion de tenir des entretiens bilatéraux visant à renforcer davantage les relations fraternelles et la coopération entre la Tunisie et le Qatar, et explorer les moyens de les approfondir et d’en élargir les domaines.





La Tunisie renforce sa coopération avec l’OMS dans le domaine des vaccins

En marge de sa participation à la 78ᵉ Assemblée mondiale de la santé, qui se tient à Genève, le ministre tunisien de la Santé, Mustapha Ferjani, a tenu, samedi 17 mai 2025, une séance de travail avec le directeur général de l’Organisation mondiale de la santé (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus. Accompagné de l’ambassadeur représentant permanent de la Tunisie à Genève, le ministre a exploré avec son interlocuteur les moyens de renforcer la coopération entre la Tunisie et l’OMS, notamment dans les domaines du développement des capacités de production de vaccins et de la transformation du pays en plateforme régionale dans ce secteur.