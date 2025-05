Un été 2025 plus chaud et plus sec que la normale

Le printemps et le début de l’été 2025 s’annoncent particulièrement chauds et secs en Tunisie, selon les prévisions saisonnières publiées par l’Institut national de la météorologie (INM). Le scénario le plus probable pour la période mai-juin-juillet 2025 indique des températures supérieures aux moyennes saisonnières sur l’ensemble du territoire, s’inscrivant dans une tendance générale vers un climat plus chaud que d’ordinaire.

D’après les données climatiques de référence (1991-2020), la moyenne des températures durant cette période varie habituellement entre 21 et 30 degrés selon les régions, avec des pics plus importants dans le sud du pays. Toutefois, les prévisions actuelles laissent entrevoir un dépassement de ces normales, en particulier au centre et au sud, où la chaleur devrait être plus marquée.

Pour le mois de mai, les températures moyennes oscillent généralement entre 17 et 27 degrés, avec une tendance haussière à l’approche de l’été. En juin, elles devraient atteindre entre 22 et 31 degrés, tandis que juillet pourrait voir des moyennes grimper entre 25 et 35 degrés, avec des pics de chaleur fréquents.

Des précipitations rares

Côté précipitations, les modèles climatiques ne suggèrent aucun signal clair en faveur de pluies significatives. L’INM évoque des conditions climatiques proches des moyennes saisonnières, avec toutefois une probabilité modérée de précipitations inférieures à la normale, notamment dans le nord et le centre du pays.

En mai, les cumuls de pluie se situent généralement entre 20 et 45 mm dans le nord, mais sont nettement plus faibles dans le sud, avec des moyennes inférieures à 25 mm. En juin, les précipitations deviennent encore plus rares, ne dépassant pas 25 mm en moyenne. Le mois de juillet, quant à lui, s’annonce particulièrement sec, avec des cumuls inférieurs à 15 mm à l’échelle nationale.

Risque de sécheresse accru

L’INM met en garde contre une transition marquée vers un épisode de sécheresse, soulignant la faiblesse généralisée des précipitations attendues. Le total des précipitations pour le trimestre ne dépasserait pas 30 mm en moyenne, ce qui conforte le caractère aride à très aride de cette période dans l’ensemble du pays.

Ces perspectives climatiques appellent à la vigilance, notamment en ce qui concerne la gestion des ressources en eau, l’agriculture et les risques liés aux vagues de chaleur. Les autorités et les citoyens sont invités à anticiper cette situation afin d’en atténuer les impacts.

S.H