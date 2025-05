Grave accident à Bouhajla : 18 blessés dans une collision entre un bus et une camionnette

Un grave accident de la route s’est produit dimanche 18 mai 2025 à Bouhajla, dans le gouvernorat de Kairouan. Une collision entre une camionnette légère et un bus transportant des joueuses et des membres de l’association sportive féminine de Bouhajla a provoqué la sortie de route du bus, qui a terminé sa course dans un café.

Le choc a fait 18 blessés, dont les blessures sont de gravité variable. Tous ont été pris en charge par les secours et transportés en urgence à l’hôpital universitaire Ibn El Jazzar de Kairouan pour recevoir les soins nécessaires.

Une enquête a été ouverte afin de déterminer les circonstances exactes de l’accident et de faire la lumière sur les responsabilités et les causes de la collision.

S.H