Recensement - Analphabétisme, genre, scolarisation : la Tunisie face à ses contradictions

L’Institut national de la Statistique (INS) a organisé une conférence de presse le 17 mai 2025 afin de présenter les résultats du Recensement général de la population et de l’habitat (RGPH 2024), mené du 6 novembre au 31 décembre 2024.

D’après l’institut, le taux d’analphabétisme chez la population âgée de dix ans et plus s’élève à 17,3 %. Cette tranche regroupe 10.270.943 individus. Le taux atteint 22,4 % chez les femmes, contre seulement 12 % chez les hommes. Selon les données de l’INS, ce taux a baissé de 3,2 points chez les femmes et de 0,8 point chez les hommes par rapport à 2014.

Le taux de scolarisation, qui concerne uniquement la tranche d’âge des 6-24 ans, est de 79,2 %.

Quant à la composition de la population selon le niveau d’éducation, l’INS a indiqué :

16,1 % de la population a suivi un enseignement supérieur en 2024, contre 12,9 % en 2014 et 7,9 % en 2004.

37,1 % a suivi un enseignement secondaire en 2024, contre 35,9 % en 2014 et 32 % en 2004.

28,6 % a suivi un enseignement primaire en 2024, contre 32,8 % en 2014 et 37 % en 2004.

18,3 % de la population n’a pas suivi d’enseignement en 2024, contre 19 % en 2014 et 31,7 % en 2004.

La même source a précisé que, pour l’enseignement primaire, le taux de scolarisation était de 28,6 %, avec 26,4 % chez les femmes et 30,9 % chez les hommes. Pour l’enseignement secondaire, ce taux est de 37,1 %, avec 33,1 % chez les femmes et 41,2 % chez les hommes. En ce qui concerne l’enseignement supérieur, le taux est de 16,1 %, avec 17,8 % pour les femmes et 14,3 % pour les hommes.

L’INS a également indiqué les taux de scolarisation suivants, par tranche d’âge :

98,2 % chez les 6-11 ans (98,3 % chez les filles et 98,1 % chez les garçons) ;

97,4 % chez les 6-14 ans (97,9 % chez les filles et 96,9 % chez les garçons) ;

95,3 % chez les 6-16 ans (96,8 % chez les filles et 93,9 % chez les garçons) ;

92,3 % chez les 6-18 ans (94,9 % chez les filles et 89,7 % chez les garçons) ;

79,2 % chez les 6-24 ans (83,45 % chez les filles et 75,1 % chez les garçons) ;

43 % chez les 19-24 ans (52,3 % chez les filles et 33,6 % chez les garçons).

S.G