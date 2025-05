Ridha Charfeddine condamné à trois ans de prison et 72 millions de dinars d’amende

L’homme d’affaires et ancien député Ridha Charfeddine a été condamné, jeudi 8 mai 2025, à trois ans de prison par la chambre correctionnelle spécialisée dans les affaires de corruption financière auprès du tribunal de première instance de Tunis. Il a également écopé d’une amende de 72 millions de dinars, apprend Business News de sources judiciaires.

Cette décision intervient dans le cadre d’une affaire de transfert de fonds à l’étranger, via un compte bancaire ouvert en Europe et alimentant un autre compte en Afrique. Bien qu’il ait été placé en détention, Ridha Charfeddine avait obtenu une libération sous caution fixée à 150 millions de dinars, une décision confirmée par la chambre d’accusation malgré l’opposition du ministère public.

Déjà condamné à 16 ans de prison dans l’affaire dite de complot contre la sûreté de l’État, après avoir été placé en garde à vue le 10 novembre 2023, Ridha Charfeddine fait, depuis fin 2023, l’objet de plusieurs enquêtes pour corruption, blanchiment d’argent, évasion fiscale et manipulation de marchés publics. Une affaire initialement classée en 2021 a été rouverte et scindée : les infractions douanières, désormais réglées à l’amiable, ont été dissociées des accusations plus lourdes de blanchiment d’argent en bande organisée.

H.K