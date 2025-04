Zaki Rahmouni convoqué par la police judiciaire

L'ex-membre de l'Instance supérieure indépendante pour les élections (Isie), Zaki Rahmouni, a annoncé, mardi 8 avril 2025, avoir été convoqué par la police judiciaire de Siliana, sans préciser les raisons de cette convocation.

En juillet 2024, il avait, rappelons-le, été condamné à un an et quatre mois de prison en première instance. Il avait alors indiqué qu'il ne ferait pas appel de cette décision et qu'il purgerait sa peine. Dans un post, il avait déclaré : « Une peine d'un an et quatre mois a été prononcée, soit huit mois pour chacune des deux affaires contre moi. Je ne ferai pas appel. Je ne veux pas revenir devant la justice de cet État qui touche 3.296 dinars de mon salaire. Qu'il prenne soin de moi pendant un an et quatre mois, je suis prêt à mourir dans ses prisons. Cet État pauvre ne pourra même pas me fournir mes médicaments ».

L'Isie avait poursuivi Zaki Rahmouni pour avoir mis en doute les résultats du référendum du 25 juillet et pour avoir partagé une publication de Sami Ben Slama, ancien membre de l'instance.

