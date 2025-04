Kasserine : intrusion violente et vol de moto, un homme en garde à vue

La Direction générale de la sûreté nationale a réagi à des informations circulant sur les réseaux sociaux au sujet d’une tentative d’agression à coups de pierres visant une salle des fêtes située à Hay Ennour, dans la ville de Kasserine. Selon ces rumeurs, plusieurs femmes auraient été retenues sur place lors de l’incident. Les autorités ont tenu à clarifier les faits.

Dans un communiqué publié lundi 7 avril 2025, la sûreté nationale indique que l’affaire a débuté à la suite d’un appel téléphonique reçu par les services de sécurité de Kasserine. D’après les informations recueillies, une dizaine d’individus auraient tenté de forcer l’entrée de la salle des fêtes, malgré l’opposition du locataire. « Les malfaiteurs ont lancé des pierres contre le bâtiment avant de voler une moto », précise le communiqué.

Des patrouilles ont été immédiatement dépêchées sur les lieux. Grâce à une intervention rapide, l’un des auteurs du vol a été arrêté. « L’individu a été appréhendé en possession de la moto volée », ont précisé les autorités. Il a été conduit au poste de permanence de Kasserine-ville, où il s’est avéré être recherché pour des faits de vol.

Le procureur de la République a été consulté et a ordonné la mise en garde à vue du suspect pour « effraction, dégradation volontaire de biens d’autrui et jets de projectiles ». Par ailleurs, une enquête a été ouverte pour « fausse déclaration de crime et diffusion de fausses informations » à l’encontre de la personne ayant publié une vidéo des événements sur les réseaux sociaux.

Les autorités poursuivent leurs investigations et intensifient leurs efforts pour identifier et arrêter les autres suspects impliqués. Le communiqué de la Direction générale de la sûreté nationale conclut que toutes les mesures nécessaires seront prises pour faire la lumière sur cette tentative de trouble à l’ordre public.

M.B.Z