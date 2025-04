Expulsion de Tunisiens : limage virale était en réalité générée par IA

Une image montrant un groupe de personnes assises par terre a circulé sur les réseaux sociaux, accompagnée de l’affirmation qu’elle documente l’expulsion de Tunisiens d’Europe, notamment d’Italie, dans le cadre de l’accord migratoire signé entre le président Kaïs Saïed et la Première ministre italienne Giorgia Meloni.

Cependant, après vérification, il s’avère que cette image a été générée par intelligence artificielle et n’a aucun lien avec l’expulsion de Tunisiens.

En effectuant une recherche inversée avec TinEye, nous avons retrouvé la première publication de l’image sur le site du Forum Tunisien pour les Droits Économiques et Sociaux (FTDES), dans un article publié le 25 décembre 2023 sur les politiques migratoires européennes. Le site précise lui-même que l’image est approximative et générée par intelligence artificielle.

Bien que l’image ne soit pas authentique, cela ne signifie pas que les expulsions de Tunisiens d’Italie n’existent pas. En effet, les récentes politiques migratoires européennes, notamment en France, continuent de se durcir, suscitant des inquiétudes parmi les organisations de défense des droits humains quant au respect des droits des migrants.

L’image en question est donc une création artificielle et ne représente pas une expulsion réelle. Toutefois, le sujet des expulsions de migrants tunisiens reste une réalité et un enjeu débattu dans les cercles politiques et associatifs.