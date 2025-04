Kaïs Saïed, criquets pèlerins, procès à distance… Les 5 infos de la journée

Il est déjà 23h, voici le récapitulatif des informations les plus importantes ayant marqué les journées du 31 mars au 1er avril 2025.





Kaïs Saïed et Abdelmadjid Tebboune conviennent d’organiser une rencontre

Le président de la République, Kaïs Saïed, et son homologue algérien, Abdelmadjid Tebboune, ont échangé, lundi 31 mars 2025, leurs vœux à l’occasion de l’Aïd. À cette occasion, ils ont formulé des souhaits de prospérité, de progrès, de sécurité et de paix pour les peuples tunisien et algérien. Selon un communiqué de la présidence algérienne, les deux chefs d’État ont également convenu d’organiser une rencontre présidentielle dans les plus brefs délais afin de renforcer les relations bilatérales.

Procès à distance : le message de Ghazi Chaouachi et Ridha Belhaj

Les avocats et détenus politiques dans le cadre de l'affaire de complot contre la sûreté de l'État, Ridha Belhaj et Ghazi Chaouachi, ont adressé, mardi 1er avril 2025, un message pour réagir à la décision de tenir l'audience du procès de l’affaire dite du « complot » à distance, malgré la polémique soulevée par cette décision lors de la première audience. « Après une première audience du procès de l’affaire dite du « complot », une deuxième audience se tiendra le 11 avril 2025. À cette occasion, nous tenons à exprimer nos regrets pour notre absence forcée lors de la première audience et à remercier toutes celles et tous ceux qui se sont mobilisés pour dénoncer ce simulacre de procès.

Khaled Nouri participe au Sommet sur la sécurité des frontières au Royaume-Uni

Sur invitation de la ministre de l’Intérieur britannique, Yvette Cooper, le ministre de l’Intérieur, Khaled Nouri, s’est rendu à Londres accompagné d’une délégation de hauts responsables de son ministère. Il participe au "Sommet sur la sécurité des frontières : la criminalité organisée et la migration", organisé par le Royaume-Uni les 31 mars et 1er avril 2025. Ce sommet réunit des représentants de 46 pays, dont 37 ministres, ainsi que des organisations régionales et internationales telles que l’Union européenne, le Conseil de l’Europe et l’Office des Nations Unies contre la drogue et le crime.

Criquets pèlerins : plus de 900 hectares pulvérisés d’insecticides dans le sud de la Tunisie

Le ministère de l’Agriculture, des Ressources hydrauliques et de la Pêche a annoncé la poursuite des opérations de surveillance et d’intervention contre les essaims de criquets pèlerins dans le sud du pays. À la date du dimanche 30 mars 2025, les équipes mobilisées avaient traité une superficie totale de 930 hectares, répartie entre traitements terrestres et aériens. Selon les précisions du ministère, 635 hectares ont été traités par voie terrestre, dont 30 hectares avec un insecticide biologique, afin de protéger les zones écologiquement sensibles, notamment la réserve de Sidi Toui dans le gouvernorat de Médenine.

Le taux de remplissage des barrages augmente à 35,8%

Le taux de remplissage des barrages a atteint 35,8% à la date du lundi 31 mars 2025 grâce aux précipitations du week-end dernier, après avoir chuté sous les 20% environ quatre mois auparavant, atteignant un triste record de 19,6% (selon un rapport de l’Observatoire national de l’agriculture (Onagri) daté du 29 novembre 2024). Ce chiffre a été annoncé par le professeur Ameur Bahba de l'Observatoire tunisien de la météo, lors de son passage téléphonique, mardi 1er avril 2025, au micro de Hatem Ben Amara dans l'émission Sbeh El Ward sur Jawhara FM.