Incidents en Afrique du Sud : l’Espérance Sportive de Tunis dénonce des violences contre ses supporters

La Fédération Tunisienne de Football (FTF) et l’Espérance Sportive de Tunis (EST) ont publié des communiqués séparés pour informer sur les incidents survenus en Afrique du Sud après le match ayant opposé l’EST à Mamelodi Sundowns au Loftus Versfeld Stadium, à Pretoria, pour le compte du quart de finale aller de la Ligue des champions de la CAF 2024-2025.





La FTF a déclaré suivre avec une grande attention la situation du club de l’Espérance Sportive de Tunis en Afrique du Sud, en coordination avec le ministre de la Jeunesse et des Sports. Le président de la FTF, Moez Nasri, est en contact direct avec le président de l’EST et le chef de la délégation présente en Afrique du Sud afin de s’assurer de la sécurité de tous les membres de la délégation tunisienne et des supporters.





La Fédération a assuré qu’elle poursuivra le suivi de ce dossier avec toutes les autorités compétentes et a exprimé ses vœux de succès pour l’Espérance, représentant du football tunisien en Ligue des Champions africaine, tout en souhaitant la sécurité pour les supporters tunisiens.





L’Espérance Sportive de Tunis a rassuré ses supporters et les familles des fans ayant voyagé en Afrique du Sud, en précisant que tous sont sains et saufs et ont pu rejoindre Johannesburg en toute sécurité grâce aux moyens de transport fournis par le club.





Le club a précisé que trois supporters ayant été transportés à l’hôpital sont dans un état stable et reçoivent les soins nécessaires.





L’EST a annoncé qu’elle prépare un dossier complet contenant des documents et preuves attestant des violences subies par ses supporters au Loftus Versfeld Stadium. Ce dossier sera envoyé à la Confédération Africaine de Football (CAF).





Selon le club, plusieurs violations organisationnelles ont été constatées, notamment l’ouverture, en deuxième mi-temps, d’une tribune qui séparait initialement les supporters tunisiens de ceux de Mamelodi Sundowns. L’Espérance affirme détenir toutes les preuves documentant ces incidents et compte les inclure dans le dossier en cours de préparation.





L’Espérance Sportive de Tunis a exprimé sa détermination à défendre les droits de ses supporters et à prendre toutes les mesures nécessaires pour ce faire.





Le dossier sera soumis prochainement à la CAF afin de dénoncer les irrégularités constatées et obtenir justice.





S.H