Arrestation de sept takfiristes dans plusieurs gouvernorats

La Direction générale de la Garde nationale a annoncé, mardi 1er avril 2025, l'arrestation de sept takfiristes faisant l'objet de mandats de recherche émis par différentes unités de sécurité et instances judiciaires.





Les arrestations ont eu lieu dans plusieurs gouvernorats, notamment, le Kef, Monastir, Sousse, Sfax et Bizerte, grâce à une opération conjointe des unités de la Garde nationale et des services spécialisés dans la lutte contre le terrorisme.





Les personnes interpellées étaient recherchées pour suspicion d’appartenance à une organisation terroriste, avec des condamnations à la prison allant de deux à trois ans. Les procédures légales ont été engagées en coordination avec le ministère public.





La Direction générale de la Garde nationale appelle les citoyens à collaborer avec les forces de sécurité et à signaler toute activité suspecte au numéro 71860135, afin de renforcer la sécurité publique et protéger le pays et ses habitants.





S.H