Association SOS villages d'enfants Tunisie : 412.000 dinars collectés par SMS en tant que Zakat

412.000 dinars ont été collectés cette année par l'Association SOS villages d'enfants Tunisie, via les SMS, en tant que Zakat Al-Fitr. C’est ce qu’a indiqué, mardi 1er avril 2025 le président de l’association, Mohamed Megdich, dans une déclaration à Jawhara FM. 206.000 SMS ont été envoyés.

M. Megdich a, en outre, précisé que SOS villages d'enfants a reçu 1,22 million de dinars de dons en mars 2025 via virement bancaire, dont 250.000 dinars des Tunisiens résidents à l’étranger (TRE) de France, 70.000 des TRE de Canada et 40.000 des TRE d’Allemagne, contre 102.000 dinars en février 2025 et 60.000 dinars en janvier 2025. Un chiffre record, toujours selon ses dires.

Le responsable a souligné que malgré ces bonnes performances, les Tunisiens doivent poursuivre leurs dons, l’objectif étant d’atteindre trois millions de dinars de dons. Et de noter que la campagne de dons via SMS se poursuit jusqu’à l’Aïd el Kebir, en expliquant que trente enfants attendent la création de maisons pour être logés. Ces fonds permettront aussi d’améliorer l’existant et de bâtir le nouveau village de Siliana outre plusieurs œuvres au profit des enfants, l’association investissant dans des projets protégeant l’enfance menacée notamment contre l’abandon scolaire. Elle prend aussi en charge des orphelins qui demeurent avec leurs véritables mères.

SOS villages d'enfants ambitionne d’accueillir 8.000 enfants contre 5.500 enfants actuellement. Notons que l’actuel budget annuel de l’association est de vingt millions de dinars.

Rappelons que le montant de la Zakat Al-Fitr pour l’année 1446 de l’Hégire a été fixé à deux dinars.

Il était possible de s’acquitter de la Zakat par SMS en envoyant un message au 85510 et il est toujours possible de faire un don de deux dinars en envoyant SOS à ce même numéro.

I.N.