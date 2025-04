Khaled Nouri participe au Sommet sur la sécurité des frontières au Royaume-Uni

Imprimer

Sur invitation de la ministre de l’Intérieur britannique, Yvette Cooper, le ministre de l’Intérieur, Khaled Nouri, s’est rendu à Londres accompagné d’une délégation de hauts responsables de son ministère. Il participe au "Sommet sur la sécurité des frontières : la criminalité organisée et la migration", organisé par le Royaume-Uni les 31 mars et 1er avril 2025.

Ce sommet réunit des représentants de 46 pays, dont 37 ministres, ainsi que des organisations régionales et internationales telles que l’Union européenne, le Conseil de l’Europe et l’Office des Nations Unies contre la drogue et le crime. Des représentants des plateformes numériques (X, Meta, TikTok) sont également présents pour discuter des moyens de renforcer la coopération internationale face à la migration irrégulière et aux crimes transnationaux associés.

Un appel à une approche fondée sur la coopération et le partage des responsabilités

La première journée du sommet, ouverte par le Premier ministre britannique, a été consacrée à une réunion des ministres sous la présidence de Yvette Cooper, indique un communiqué du ministère de l’Intérieur. Lors de son intervention, Khaled Nouri a souligné la nécessité de renforcer la coopération dans la lutte contre les réseaux criminels liés à la migration irrégulière, en mettant un accent particulier sur le blocage des flux financiers qui les alimentent.

Il a réaffirmé l’engagement de la Tunisie en faveur d’une approche basée sur le partenariat et le partage des responsabilités entre toutes les parties concernées, dans le respect des droits humains et des conventions internationales. Il a également insisté sur l'importance de traiter les causes profondes du phénomène migratoire, notamment les inégalités économiques entre les pays d’origine et les pays de destination. Il a rappelé que la lutte contre la migration irrégulière dépasse les capacités d’un seul pays, même doté de moyens conséquents, et nécessite donc une coordination internationale renforcée.

Des rencontres bilatérales avec plusieurs homologues

En marge du sommet, Khaled Nouri a tenu plusieurs rencontres bilatérales avec ses homologues et des responsables internationaux, dont notamment Yvette Cooper, Angela Eagle, ministre d'État britannique chargée de la sécurité des frontières et de l’asile, Matteo Piantedosi, ministre de l’Intérieur italien, Abdul Amir Al-Shammari, ministre de l’Intérieur irakien, Gerhard Karner, ministre de l’Intérieur autrichien, Bruno Retailleau, ministre de l’Intérieur français, Olubunmi Tunji-Ojo, ministre de l’Intérieur nigérian, et Hamish Falconer, secrétaire d'État britannique aux Affaires étrangères chargé du Moyen-Orient et de l’Afrique du Nord.

La visite du Premier ministre David Lammy en Tunisie en février dernier, avait rappelons-le, suscité l’indignation. Le secrétaire d’État britannique a proposé une aide jugée dérisoire de cinq millions de livres pour dissuader l’émigration clandestine, renforçant ainsi une posture impérialiste humiliante, ont noté les observateurs.

Les réactions ont été vives : le montant proposé a été moqué, et beaucoup ont souligné que David Lammy semble ignorer les réalités tunisiennes.

M.B.Z