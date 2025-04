Kaïs Saïed, Ali Ghedamsi, Cour africaine… Les 5 infos du week-end

Imprimer

Il est déjà minuit, voici le récapitulatif des informations les plus importantes ayant marqué le week-end du 29 au 30 mars 2025 :





Kairouan - Kaïs Saïed adresse ses vœux depuis la mosquée Okba

Le président de la République s'est rendu dans la soirée du dimanche 30 mars 2025 à la mosquée Okba Ibn Nafaa, située dans le gouvernorat de Kairouan. Cette visite intervient à la veille de l’Aïd Esseghir. À cette occasion, il a adressé ses vœux au peuple tunisien ainsi qu’au peuple palestinien. Il a souligné qu’ensemble, tous les obstacles seraient surmontés et que tous les défis seraient relevés, ajoutant que seule la victoire serait au rendez-vous.





Décès de l'homme d'affaires Ali Ghedamsi

L'homme d'affaires Ali Ghedamsi est décédé, dimanche 30 mars 2025, alors qu'il purgeait une peine de prison à la prison de Messadine, annoncent ses filles sur les réseaux sociaux. Ses filles, Feriel Ghedamsi et Meriem Ghedamsi, indiquent que leur père aurait été tué en prison. Ali Ghedamsi est impliqué dans l'affaire Instalingo, ainsi que dans d'autres affaires liées à des accusations de corruption administrative et financière.





Retrait de la Cour africaine : clarifications du ministère des Affaires étrangères

Le ministère des Affaires étrangères a enfin réagi à la divulgation de documents, il y a de cela deux semaines, attestant le rejet de la Tunisie des compétences de la Cour africaine des droits de l’Homme et des peuples en ce qui concerne les plaintes de particuliers et des organisations. Une information qui avait fait polémique, alors que les autorités gardaient le silence. Le ministère des Affaires étrangères a donc tenu à souligner que, « contrairement aux informations relayées par les médias et sur les réseaux sociaux, la Tunisie ne s’est pas retirée » du protocole relatif à la Charte africaine des droits de l’Homme et des peuples, qui établit la Cour africaine des droits de l’Homme et des peuples.





Djerba - Tensions après l’interpellation d’un citoyen tunisien de confession juive

Un citoyen tunisien de confession juive a été arrêté samedi 29 mars 2025 à Djerba, provoquant la mobilisation de plusieurs habitants de son quartier, La Hara, devant la zone de sécurité nationale de la ville. Des tensions ont éclaté, certains manifestants ayant tenté de forcer l’entrée du poste de police. Selon une source sécuritaire citée par la journaliste de Radio Tataouine, Lamia Ben Ghali, l’arrestation a eu lieu dans le cadre d’un mandat de recherche émis par les autorités judiciaires. L’individu arrêté faisait l’objet d’une condamnation par contumace à sept ans de prison pour une affaire de droit commun liée à l’incendie d’un véhicule, des faits remontant à plusieurs années.





Procès du complot : la justice invoque un "danger véritable" justifiant une audience à distance

Le Tribunal de première instance de Tunis a invoqué l’argument d’un « danger véritable » pour justifier sa décision de tenir des procès à distance, sans la présence physique des prévenus, dans notamment l'affaire dite de complot contre la sûreté de l’État. Toutefois, aucune précision n’a été apportée sur la nature exacte de ce danger. « Vu l’existence d’un danger véritable, il a été décidé de tenir les audiences des affaires criminelles prévues en avril de la cinquième chambre (chargée des affaires terroristes) du Tribunal de première instance de Tunis en recourant aux procédures de procès à distance. Ces mesures resteront en vigueur jusqu’à l’annonce des verdicts »,